En esta última crónica del año, es imposible no evocar a un entusiasta ciudadano que, hizo bailar a los tecleños por estas fechas, con su recordado equipo de sonido allá por 1961, así como los fines de semana en la Sociedad de Meseros conocido como “El Espinero”, el Casino Obrero, la Sociedad de Artesanos El Porvenir, la Casa Sindical y las Academias Santa Teresita y Cristiani, respectivamente.

Mario Valle Salinas (+) fue el fundador del “Sonido de Mario Valle”, quien antes de dedicarse a estos menesteres laboró para los extintos Talleres de Rendón y Compañía en la década del 50. Además, Mario Valle fue panificador, pintor de muebles, alquiló bicicletas, así como ser el administrador del antiguo Mercado de Santa Tecla. Estuvo casado con Lucila Peña de Valle (+), quien dedicó su vida a la venta de granos básicos en dicho centro de abasto.

En 1961, Mario Valle conoce a José Cazares, un radio técnico de profesión, quien le convence de reunir cien colones a cambio de venderle una bocina de cuatro patas, un amplificador de tubos y un tocadiscos marca Garrad; con el que Valle inició la animación de fiestas privadas cobrando dos colones la hora, por lo que era muy solicitado en eventos sociales al interior de los mesones de Santa Tecla.

En 1965, integró la directiva de la Asociación de Meseros, donde los fines de semana amenizó bailes populares, dicho recinto fue conocido como “El Espinero”, debido a la asistencia de “selectas personalidades” que llegaban al lugar.

En 1969, fue contratado por el exalcalde Francisco Rosell Menéndez (+), para celebrar la clasificación de El Salvador al Mundial México 70, por lo que Mario Valle delegó a su hijo Óscar instalar los equipos de sonido en el Parque Daniel Hernández. La celebración comenzó con las notas del “Pájaro Picón-Picón”, al cabo de cinco minutos el amplificador de tubos se incendió poniendo punto final a dicha festividad, provocando las rechiflas y palabras subidas de tono de los asistentes.

En 1972 es contratado por el equipo “Colades” para una fiesta en el parqueo de la Colonia Las Delicias, alternando con Fiebre Amarilla, lo que puso aprueba un amplificador de 800 watts marca HH Scott y dos bocinas de 12 pulgadas. Cuando tocó el turno al sonido de don Mario estos presentaron fallas técnicas semejantes a un radio viejo, de acuerdo con palabras de Óscar Bonilla, lo que no fue del agrado del público.

En 1975, su hijo Óscar, renombró a la disco móvil como “Sonido Pesado”, ante la fuerte competencia con otras en la ciudad; en la actualidad sigue operando los días domingo en los encuentros de papi fútbol de El Cafetalón.

Mario Valle Salinas, el pionero de las discotecas móviles en Santa Tecla ¡Feliz 2026, les desea un servidor!

