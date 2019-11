Mario Roberto Zúniga: “El hombre orquesta” de El Salvador

Iris Galvez

@SAmigosCoLatino

Mario Roberto Zúniga es conocido como el hombre orquesta, en su larga trayectoria él ha aprendido la mayoría de instrumentos musicales, lo que le ha permitido desarrollar aun más su oído y destreza música.

Este talentoso salvadoreño nació en San Vicente y más o menos desde los 10 años se interesó en la música, con un padre profesor de música fue con el que inició en los escenarios, con un grupo llamado “Somos Chevere” como baterista, luego tocó el bajo y como a las 13 años cuando a su padre se le ocurre la idea de crear una agrupación Combo Marito Zúniga.

Cuando fue evolucionando el concepto y los hermanos se unieron se formó la Orquesta Hermanos Zúniga, bajo ese formato lograron grabar unos LP en el año 1984.

Pero en esa época también se toparon con que había otra orquesta con un nombre similar en La Unión, por esta razón y evitar malos entendidos decidieron cambiarle el nombre.

En 1989 nació La Orquesta Canela, momento en el que todo cambió y se dedicaron a que todo lo que tocaban tuviera su sello característico para poder posicionarse en el gusto del público.

Roberto Zúniga estudió bachillerato en artes en el CENAR, siendo tan joven se empezó a dar a conocer como talento musical, grababa jingles, y poco a poco fue entrando a otra orquesta llamada Nueva Sensación que en ese momento tenia mucha fama.

En 1986 le llegó la oportunidad de viajar a Santiago de Chile junto a Daniel Rucks como director de orquesta con la canción “Piénsalo dos veces Martín” al OTI, con esa canción quedaron en cuarto lugar y según la historia de este tipo de reconocimientos ha sido la única vez que quedaron en un lugar tan importante.

Mario Roberto es la cabeza de Orquesta Canela y al preguntarle sobe el nombre tan peculiar nos declaró “a la orquesta quien le puso en nombre fue un señor muy recordado Cesar Témez que se dedicaba a la publicidad y a traer artistas internacionales, durante una reunión le sugirió que le pusiera Orquesta Canela, y aunque a mi no me pareció, él me argumentó que la canela le da sabor a todo y él seria que le pondría sabor a la música”.

En la actualidad también hay otra Orquesta Canela de Colombia, pero formada por señoritas.

Ya son treinta años como Orquesta Canela, ha habido buenas y malas experiencias, las mismas que los han llenado de conocimiento que les permite cada día hacer mejor su trabajo y continuar en el gusto del público,

Este salvadoreño afirma que desde chico su papá de alguna forma le concedió mucha responsabilidad, así que siempre fue el líder de la agrupación, él se considera que el secreto siempre fue muy centrado en lo que hacia.

Antes de iniciar con la Canela, él ya se encargaba de hacer los arreglos, otro aspecto muy importante y que le dio aun más seguridad fue que empezó a hacer giras fuera de El Salvador, eso le permitió tener una perspectiva más amplia, conocer nuevos ritmos y públicos a los que debería complacer y cautivar con su música.

En 1992 iniciaron con las giras internacionales, a diferencia de muchas agrupaciones no empezaron en EE.UU. sino en Canadá y espera que próximamente retomen estas para llevar su buena música a los compatriotas en el exterior.

Son treinta años de arreglos musicales, de presentaciones, de giras nacionales, de covers con su sello original y muchas experiencias.

Amor tirano es una de las canciones que más le pide el público y en muchas de sus presentaciones les ha tocado cantar en más de una ocasión, “Ingrata” es otro de los éxitos, así como “Cumbia de los mojados”, “Adiós a mi patria, “El pollo picaron”, “A mi madre”, “El baile de la vela”, “Con una vela en la mano” y más recientemente ya se han incluido voces femeninas, actualmente la voz principal es una de sus hijas.

Con tanto progreso musical y nuevas tendencias este artista salvadoreño afirma que por lo menos él ha tenido mucho apoyo de parte de los medios y el público gracias a su profesionalismo y perseverancia, cada canción es convertida en éxito radial y en las diferentes presentaciones que realizan.

Ahora Roberto Mario Zúniga también trabaja para Eventos Premiere, se encarga de los arreglos de las diferentes agrupaciones que están agrupadas en esta compañía.

Orquesta Canela ha intentado mantenerse a la vanguardia con los géneros que están de moda, han interpretado salsa, merengue, banda y muchos más.

Para terminar este año están presentando su disco “Para reír & gozar” con temas muy pegajosos y que se espera que lleguen al gusto del público.

El señor Zúniga además de La Orquesta Canela también tiene un concepto total diferente que se llama Sonora de Oro, que canta otro tipo de canciones y también ya han captado mucho público .

En redes sociales encuentran la agenda de Orquesta Canela y más detalles de los próximos proyectos para este fin de año y principios del siguiente.

Como todo hombre trabajador siempre aprovecha sus espacios libres para compartir con su familia, a veces por su agenda de trabajo que cuando todo mundo descansa él trabaja le toca salir después, pero siempre con todo el amor a sus seres queridos.