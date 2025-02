Marcela Villatoro pedirá auditar fondos de ARENA 

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La diputada Marcela Villatoro afirmó que las diferencias con Carlos García Saade, presidente de ARENA, iniciaron porque ella exigió transparencia en el uso de los recursos, es así como en los últimos días la dirigencia del partido emitió comunicados y declaraciones públicas, en contra de la parlamentaria, incluso ha pedido a la comisión de honor y disciplinaria estudiar el caso de la diputada.

La diputada Villatoro destacó que iniciará acciones legales ante la Corte de Cuentas, para auditar el uso de los fondos de ARENA provenientes de la deuda política, y se esclarezca cómo han sido manejados; además, ejercerá su derecho a emprender acciones legales contra Carlos García Saade por las declaraciones en su contra, las cuales deberá demostrar ante la instancia correspondiente.

El presidente del COENA dijo en una conferencia de prensa que la diputada villotora había recibido fondos de “dudosa procedencia”, y la tildó de “ambiciosa de poder”.

“Si exigir transparencia, rendición de cuentas y honestidad en la política genera incomodidad en algunos sectores de ARENA, entonces, el problema no soy yo, sino aquellos que aún no han comprendido que el país ya no tolera la opacidad y el conformismo”, expresó la parlamentaria tricolor a través de un comunicado.

A criterio de Villatoro, ella es diputada de la República de El Salvador, electa por la voluntad del pueblo, no por la complacencia de una cúpula partidaria, su lealtad no está atada a intereses de grupo, sino al mandato de representar con dignidad y responsabilidad a los ciudadanos que confiaron en su trabajo.

“ARENA puede decidir su futuro como partido, pero mi responsabilidad es seguir trabajando por la democracia, la institucionalidad y transparencia, sin importar si eso molesta a quienes quieren mantener las viejas prácticas, no me someteré a amenazas ni a intentos de desacreditar mi trabajo”, manifestó

Según la parlamentaria, estas fricciones surgieron por exigir a conocer con claridad, el manejo de los recursos y un verdadero compromiso con la reconstrucción del partido sobre bases éticas. La militancia y los salvadoreños no merecen discursos vacíos ni promesas de renovación sin acciones concretas.

Asimismo, denunció las expresiones misóginas de Saade hacia ella, que no solo son inaceptables en el ejercicio de la política, sino también están penadas y contradicen los propios estatutos del partido, ya que el ataque a una mujer en política no debe quedar impune ni normalizar estas prácticas dentro de una institución que dice buscar la renovación.

Las diferencias en ARENA no solo se han expresado en declaraciones de unos contra otros, sino también en las votacioens en el congreso. Por ejemplo, la diputada Villatoro votó a favor de la enmienda constitucional para quitar la deuda política, mientras que el diputado Francisco Lira votó en contra.

“Hago un llamado a que Carlos Saade deje de escudarse en el partido para ejecutar venganzas personales, ARENA no es su plataforma para ajustes de cuentas ni su escudo para evadir responsabilidades. Si quiere debatir, que lo haga con argumentos, no con ataques y difamaciones”, sostuvo la parlamentaria.

