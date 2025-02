Manuel Flores sostiene que GOES “no tiene un plan estratégico”

Redacción Nacionales

El secretario general del FMLN, Manuel “El Chino” Flores, dijo en el programa “Encuentro con Julio Villagrán”, que un tercer aeropuerto en El Salvador “es una locura”, y que el Gobierno “no tiene un plan estratégico”.

“Vemos nuestro país pequeño de 20 mil kilómetros cuadrados, tener tres aeropuertos, es una locura. Lo digo con categoría. ¿Por qué razón? Porque este gobierno no tiene un plan estratégico. No lo presentaron ni en campaña, o sea, no se supo ni siquiera qué iban a hacer”, comentó Manuel Flores en el espacio de entrevista de TVX.

El dirigente político sostuvo que cuando se analiza los despilfarros “de la derecha sin un proceso de análisis, aparece el Puerto de La Unión, tirado. ¿Cuántos millones tirados en el Puerto de La Unión? Precisamente, ¿por qué? Porque fue sacado de la manga de la camisa, un proyecto sin un fundamento (que se encuentra) lejos, sin carreteras apropiadas”. Lo anterior, en referencia a que el Gobierno de Bukele anunció que se reactivaría el puerto y que una empresa turca invertiría y lo iba a administrar.

Sobre las promesas que había hecho Bukele durante sus campañas, Manuel Flores recordó, por ejemplo, el Satélite Cuscatlán, una promesa incumplida.

“Prometieron una cantidad de cosas. Son cortinazos (la colocación de la primera piedra del Aeropuerto del Pacífico) ante la realidad que está viviendo tanto el partido, Nuevas Ideas, como el gobierno, los diputados que no existen”, dijo Manuel Flores, en referencia al silencio de los oficialistas en redes sociales.

“La población se da cuenta del despilfarro, del no cumplimiento de las promesas de los diputados que, pues sí, no existen, no proponen, no piensan”. Manuel Flores habló también, sobre la falta de medicamentos en los hospitales y sobre el presunto trabajo abandonado del Hospital de Nejapa.

La tarde noche del martes, el presidente de la República, Nayib Bukele colocó la primera piedra del Aeropuerto del Pacífico, este tendrá una inversión de $386 millones.

Sobre el tema, Manuel Flores cuestionó la necesidad de invertir ese dinero en un nuevo aeropuerto. “El problema no solamente es eso, sino que se está haciendo con préstamos. O sea, hay que pagarlo, ¿Y quién paga el préstamo? El pueblo”, cuestionó Flores. Con el aeropuerto del Pacífico serían 3 los que tendría El Salvador contando el Monseñor Romero y el de Ilopango.

