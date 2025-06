Manuel Flores respalda a compatriotas en EEUU ante represiva política migratoria

Redacción Nacionales

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores agradeció a los salvadoreños que han protestado por defender sus derechos en los Estados Unidos. Las protestas en Estados Unidos “son el vivo ejemplo de la desigualdad mundial”, agregó el dirigente de izquierda.

En su conferencia de este lunes, el dirigente político se refirió sobre las recientes protestas que se han realizado en los Estados Unidos por la política represiva migratoria de la administración de Donald Trump, presidente de EUA.

Flores respaldó a los compatriotas indocumentados “que andan buscando mejores alternativas económicas en Estados Unidos, porque en El Salvador no hay empleo”. Planteó que diversas ciudades en Estados Unidos han protestado contra las políticas económicas, sociales, de educación y de salud de Donald Trump. “Creo que el pueblo estadounidense es un pueblo noble, lo he manifestado, somos antiimperialistas, no antiestadounidenses”, aclaró Flores.

Flores explicó que muchos funcionarios de EEUU y organizaciones han apoyado la voz de varios sectores sociales. “La valentía de las organizaciones sociales, congresistas, senadores, líderes religiosos que están defendiendo a los trabajadores mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, venezolanos, cubanos, no importa la nacionalidad. Por eso como FMLN expresamos en un comunicado el respaldo a las organizaciones que están defendiendo a los migrantes”.

De hecho, en los últimos días se conoció que Alex Padilla, senador de California, fue detenido por agentes federales luego de interrumpir una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional.

La preocupación, aseguró Flores, es que el gobierno salvadoreño no se ha pronunciado sobre este tema. “Lo que a nosotros nos extraña es el silencio del gobierno salvadoreño, de cancillería, de la Embajada de El Salvador de Estados Unidos, de los consulados, de aquellos funcionarios que antes se mofaban, ahora quiero verlos solidarizándose con nuestros compatriotas en Estados Unidos”.

“Estados Unidos debe de respetar el derecho a la migración, Donald Trump es un migrante, sus abuelos son migrantes de Alemania, y creo que eso debe de recordárselo siempre, al igual que Marco Rubio, hay que recordarle su origen, ¿por qué? porque no es justo que nuestra gente sea perseguida porque está exigiendo también respeto a su derecho a migrar”, manifestó Flores.

Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre el tema, a pesar que miles de salvadoreños se ha visto afectados

Pide mayor atención para campesinos y productores del país

Con la llegada de la época lluviosa ha quedado demostrado que “la agricultura en el país está abandonada; la capacidad de siembra y cosecha en nuestro país está aniquilada”, así lo advirtió en la de prensa el secretario general del FMLN, Manuel Flores. También recordó que en los tiempos del FMLN nunca hubo escasez y se tenían cosechas de buena calidad.

Flores instó al gobierno a “atender de manera inmediata” a los campesinos y productores porque de ellos depende el abastecimiento futuro y el que se garantice la soberanía alimentaria en el país.

“Es importante destacar el papel de la agricultura en el país, en el tema del café, del cacao, el maíz, el frijol; le hago el llamado a los autoridades de gobierno responsables en el tema que se pongan serios y que no anden utilizando la propaganda para andar diciendo que las cosas andan bien”, indicó el secretario.

Gobierno cierra más ECOS

Ante el hecho que el gobierno salvadoreño continúa cerrando más Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS), el secretario Manuel Flores advirtió que se está “aniquilando la atención primaria en salud”.

La creación de los ECOS fueron una parte integral de la reforma que lideró la entonces ministra de salud, María Isabel Rodríguez, iniciada en el primer gobierno del FMLN.

Con el cierre de los ECOS la población deja de recibir atención primaria ante cualquier emergencia o epidemia; la población ya no puede prevenir y procurar la atención de salud porque al gobierno eso no le representa ningún ingreso, manifestó el dirigente político.

El cierre de los ECOS [integrados por médicos, enfermeras, promotores y polivalentes en 187 municipios] está agravando aún más la crisis en salud que se vive en el país.

