Magistrado sostiene que todo fue un incidente automovilístico, no una agresión sexual

Joaquín Salazar @JoakinSalazar El Magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil de San Salvador, Eduardo Jaime Escalante Díaz habló a un medio de comunicación digital, a través de un comunicado, donde externó su inocencia de los hechos que le imputan, de haber agredido sexualmente a una menor de 10 años. “Se trata de un lamentable caso de hechos desafortunados, en mi contra”, señala el magistrado en exclusiva para El Salvador Times. En su explicación Escalante Díaz sostiene que todo se trató de “una confusión al verse involucrado en un incidente automovilístico en el que golpeó a una menor en horas de la tarde del día lunes 18 de febrero, y al tratar de auxiliarla fue rodeado por vecinos del lugar que le amenazaron”, afirma la nota del periódico digital. “Cuando vi la turba de vecinos, me di cuenta que no podía razonar sobre lo sucedido. -Mejor retírese- me dijo una señora y me alejé de la zona lo más que pude. Dejé mi vehículo, mis documentos y mis pertenencias; tomé un taxi hacia mi casa y después presenté una denuncia en el Departamento de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia ante la cual debemos reportar este tipo de hechos, los funcionarios que utilizamos bienes nacionales (carro y celular)”, narró el magistrado. Asimismo, explica que “no deseo evadir ninguna responsabilidad, simplemente, como ser humano y padre de familia, deseo responder como es debido ante un incidente automovilístico, en manera acorde a cómo sucedieron los hechos y no como tan erróneamente se han interpretado desde el momento de interposición de la denuncia”. El magistrado considera que, probablemente, la madre de la menor se confundió con las acusaciones de los vecinos ya que aconteció muy rápido, pues todo fue muy confuso. Sin embargo, Escalante Díaz confía en su inocencia, por lo que no teme que este día los diputados de la Asamblea Legislativa retiren el fuero constitucional que lo enviste. Por lo que pidió que la acusación sea ventilada en forma apropiada en un tribunal de inmediato en un tribunal. De igual manera, al medio de comunicación, el magistrado desmintió que se encontrara en estado de ebriedad al momento de los hechos, a la vez que aclaró que en ningún momento fue capturado en flagrancia.