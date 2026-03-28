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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Continuando con las memorias musicales en Santa Tecla, evocamos a una agrupación polifónica de antaño, que marcó una época por sus ritmos y melodías que a más de alguno traerá recuerdos.

Los Tikalitos, considerados una agrupación melódica de gran relevancia en Santa Tecla, entre 1965 a 1968, reconocidos por su estilo tropical y bolero que, los hizo muy populares en el municipio y fuera de este. Este conjunto formó parte de la vibrante escena musical de la época de oro en El Salvador, logrando reconocimiento por sus interpretaciones.

Estuvo integrado de acuerdo con Adán Huezo y Antonio Aguilera por: Mauricio Fabeiro (+) su fundador, Juan Sánchez Alonzo (+), Federico Sánchez (+), Chito Espinoza (+), Francisco Cienfuegos (+), y Adán Alberto Huezo. En opinión de Manuel Platero la voz líder del grupo era parecida a la de Felipe Pirela cantante y compositor venezolano.

El nombre de Tikalitos proviene de un viaje realizado a Guatemala, específicamente a las Ruinas del Tikal, por lo que decidieron bautizar al grupo con ese nombre, según reseñas de Mauricio Fabeiro hijo.

Esta agrupación incursionó en los géneros tropical y bolero, entre los años 70s a 80s, aún se mantenían vigentes, principalmente para celebraciones de tipo familiar.

En facebook circula un comentario no comprobado que los Tikalitos participaron en 1964 en el “Primer Festival de la Nueva Ola” organizado por el recordado Tito Carías (+), en la extinta Radio YSU, lo que hace suponer que debió tratarse de las eliminatorias preliminares de dicho concurso, en la que se señala a nuestras celebridades.

En 1971, de acuerdo con Félix Sánchez, los Tikalitos participaron en la tradicional Serenata a la Virgen de Guadalupe, tal como quedó evidenciado en medios de prensa de aquella época.

En memorias de Adán Huezo, se evoca la participación del grupo en un evento denominado “La Batalla del Ritmo”, promovido por un canal de televisión local, en la que Los Tikalitos obtuvieron el segundo lugar, poniendo en alto el nombre de la Ciudad de Las Colinas.

Entre su producción discográfica se encuentran los temas “Sihuehuet” (Mujer hermosa) y “Santa Tecla”, según reseñas de Adán Huezo y Ricardo Tomasino.

El pasado 11 de marzo del presente mes, falleció el último de sus integrantes, Juan Sánchez Alonso (+), con lo que se cierra la historia musical de tan importante agrupación en Santa Tecla, y que quedará en el recuerdo de quienes los conocieron.

¡Santa Tecla, tierra de grandes artistas!

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