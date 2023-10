“Los magistrados del TSE tienen el poder de interpretar el texto de la Constitución»: Luis Parada

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El candidato presidencial por Nuestro Tiempo, Luis Parada, dijo en el espacio de entrevista «Encuentro con Julio Villagrán» que el Tribunal Supremo Electoral «tiene la obligación» de rechazar la solicitud de inscripción de Nayib Bukele, si interpretan la Constitución de la República.

Es de recodar que Nuestro Tiempo presentó dos escritos para invalidar la inscripción de Bukele por ser atentatorio contra la Constitución de la República, uno antes de la inscripción y otro, después de la inscripción, esto para que el organismo colegiado resuelva.

«No nos queríamos arriesgar, nos aseguramos que el TSE tuviera el escrito luego de la inscripción de Nayib para invalidar su solicitud de inscripción”, dijo Luis Parada, en la entrevista de TVX. En ese sentido, Parada sostuvo que los magistrados tienen la obligación de rechazar la solicitud de inscripción ya que se deben a la Constitución de la República.

“Los magistrados del TSE tienen el poder de interpretar el texto de la Constitución, la reelección presidencial inmediata está prohibida», reitero Parada, a la vez, se refirió a la resolución de la Sala impuesta donde habilita la reelección presidencial tras una «reinterpretación» al artículo 152 de la Carta Magna.

«La Sala de lo Constitucional no le da el poder de pedir al TSE realizar la inscripción de un candidato que no cumple con la Constitución», agregó Parada, ya que es de recordar que la Sala ordenó al TSE permitir la inscripción de Bukele. Sin embargo, la Sala no está por encima de la Constitución.