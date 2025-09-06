Los Maestros de la Risa en Santa Tecla

Compartir

Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

Recientemente, se conoció el deceso del artista y empresario radial Óscar Saúl Avelar Azcúnaga (+), “Rogaciano Chilango”, último sobreviviente de una generación de humoristas en El Salvador, que al igual que otros, visitaron Santa Tecla en más de una ocasión.

De acuerdo con registros, en El Salvador de antaño se tuvo un grupo de cómicos muy populares como: Eugenio Acosta Rodríguez (+) «Chico Tren»; Albertico Hernández (+); Tito Carías (+); Hernán Quezada de la Torre (+) “Crisantemina siempre viva e ipecacuana”; Roberto Reyes (+) “Primo Chomo”; Carlos Arístides Pineda (+) “Aniceto Porsisoca”; Ezequiel Benito Ávila (+) “El Chele Ávila”; María Teresa Yanes Moreira (+) “Doña Teresfora” y su esposo Mauricio Bojórquez (+) “Pánfilo Apuras Cachas”; Linda Castellanos y su hermano Edgardo (+) “Pepito”; así como Eladio Velásquez (+) “Chocolate”, entre otros; que visitaron Santa Tecla en más de una ocasión, obteniendo el aplauso y cariño del público.

En la década de los 60s llegó a Santa Tecla el Circo México de Eladio Velásquez “Chocolate”, quien era tío de José María Velásquez “El Gran Chema”, dicho circo de acuerdo con reminiscencias de nuestros mayores enfrentó en ocasiones percances en sus instalaciones, lo que no fue motivo para impedir su éxito a escala nacional.

En 1974 fue el turno de Aniceto Porsisoca y el Chele Ávila, quienes se presentaron en la Cancha Adolfo Pineda, patrocinados por una compañía cervecera. El mismo año se lució Chilango y Don Nan junto a Pepito, quienes eran respaldados por una empresa farmacéutica y su popular medicamento en cuyo sobre aparecía un Pato.

Por ese tiempo lo hizo también Vicente Rodríguez (+), Serapio “El dicharachero”, con su inigualable personalidad y canciones cargadas de picardía, que fue del agrado de un sector de la población de esa época.

En la década de los 80s arribó a Santa Tecla el circo Yhoshabeth de “Doña Terésfora y Pánfilo a Puras Cachas” luego de sufrir un accidente de tránsito el 18 de mayo de 1980, donde falleció su hija menor y por quien bautizaron así dicha carpa.

En 2003 fue Eliseo Villalta (+), “El Flaco Frank”, quién visitó este municipio, con su característico espectáculo para adultos que atrajo a cierto sector de la población ávida de sus chistes y ocurrencias.

En 2006, Eduardo Antonio Alfaro Carranza (+) “Rojito”, con quien tuve el gusto de compartir su idea de fundar una Escuela de Payasos en Santa Tecla, lo que nunca se concretó por la falta de apoyo a dicho proyecto.

Reciban todos, un sencillo homenaje a su legado y memoria como los Maestros de la Risa ¡La risa es saludable!

