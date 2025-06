Los “enemigos”: comunistas, partidos políticos 1932 ¿periodistas, derechos humanos, ONG (extranjeros) 2025?

César Ramírez

La condición esencial que define este momento 2025 es la consolidación de una “dictadura”, que probablemente imita el estilo de 1932 con el General Martínez abanderando el Golpe de Estado del 2 de diciembre de 1931 para iniciar una prolongada presidencia inconstitucional de catorce años, la cual recurrió a todas las variantes espurias: Reforma de artículos constitucionales, Asamblea Constituyente, Reelección inconstitucional, represión, persecución de opositores etc. para este objetivo construyó un Estado Policial y jueces políticos, el dictador acusó a todo opositor de comunista y ello significó la muerte para miles de campesinos sin defensa alguna.

El concepto “enemigo” se encuentra reseñado desde el 07 de mayo de 2021 en un discurso de Bukele: “Como comandante general de la Fuerza Armada y en nombre del pueblo salvadoreño, al que represento como presidente de la República, quiero reiterarles nuestro agradecimiento por ayudar a salvar a la patria de nuestros enemigos internos y externos», SWI swissinfo.ch 08MAY021; así, esta caracterización no es nueva pero en el transcurso de estos años y su reelección inconstitucional el termino parece ampliarse a periodistas, defensores de Derechos Humanos y la promulgación de Ley de agentes extranjeros, configurando el esquema que identifica su visión de nación.

Esta concepción se une al instrumento de Régimen de Excepción instaurado desde hace tres años, lo que significa ausencia de la defensa jurídica, prolongación del término de detención y otras variantes que suprimen derechos humanos.

Enemigos 1932

La definición de enemigos es la justificación para la muerte de la persona, veamos una nota de Diario Latino 28 de enero de 1932 una fotografía tiene el siguiente pie: Grandes zanjas se abren para enterrar los cadáveres. En la presente fotografía puede verse una gran cantidad de cadáveres, colocados en la gran cavidad, que les servirá de sepultura. Entre estos numerosos muertos se encuentran algunos rusos y checoslovacos que figuran como cabecillas del frustrado movimiento. (Fotos V. Crisonino y Cia. Exclusivas para DIARIO LATINO). De igual forma leemos: “Son extranjeros que se dedican a su comercio y no son comunistas”.

En general en aquella época toda persona de piel banca: caucásica, europea o nórdica y con presencia en El Salvador fue calificado de ruso y en consecuencia fusilado, así lo destaca la nota periodística, puesto que eran los depositarios del comunismo internacional.

Otra nota de calificación “enemigo comunista”; Diario Latino del 13 de enero de 1932,: “Era agitador comunista el Señor Bobak. Por eso fue extrañado de la República. En nuestra edición de ayer dijimos que había sido extrañado del país, el italiano señor Alberto Bobak, pero hasta esos momentos no teníamos conocimiento de los motivos que el Gobierno tuvo para tal extrañamiento. Hoy, mejor informado, podemos decir a nuestros lectores que Bobak fue expulsado por considerarlo un peligroso agitador comunista, cuya labor ha sido comprobada ya. La policía, al tener conocimiento de que el señor Bobak era uno de los temibles agitadores de la Rusia Soviética, practicó un cateo en el Teatro Apolo, centro de operaciones de él y fue encontrada una regular cantidad de periódicos, hojas y documentos que denunciaban su compromiso con el comunismo. De tal suerte que, después de esta comprobación, el Gobierno no tuvo más remedio que lanzar, como un extranjero pernicioso, fuera del país, al individuo Bobach. Y ya que se trata de este asunto, consideramos muy oportuno informar que, según se nos dice, hay en San Salvador un peligroso grupo de rusos que se dedican a la venta de espejos, santos y otras baratijas por abonos semanales, por medio de agentes vendedores que salen a los campos, a los caseríos, a las haciendas y poblados con su negocio; pero que realmente no es solo esa su misión. Su misión según los rumores es la de hacer propaganda comunista, agitando a los campesinos y obreros al desorden, a la codicia y al asesinato. Hay en San Salvador decimos una regular remesa de estos individuos a quienes el Gobierno debe seguir la pista”.

Ampliación del término enemigo a partido político 1932

Diario Latino 13 de febrero 1932 Debemos estar al lado del gobierno: Gabino Mata.

(fragmento) “Los que necesitamos en estos momentos y también en el futuro, es unificación de todas las fuerzas vivas del país, con los poderes públicos para que desaparezcan todas las rencillas políticas y surja de allí la paz y armonía social absolutas. Necesitamos unidad de acción con el gobierno actual ya que este está trabajando en la reconstrucción nacional a base de energía y patriotismo. Lo esencial es ahora apartarse de la política militante, porque si nos ocupamos de ellos habrá peligro, el comunismo tiene en el país profundas raíces y grandes entronques internacionales.

Y agregó el señor Mata: “No queremos los agricultores honrados, los verdaderos trabajadores, política impura, (política p…. fue la palabra textual del señor Mata) queremos unión, confraternidad, trabajo y paz. “Los políticos en el futuro DEBEN SER TRATADOS COMO COMUNISTAS”

Enemigos: ¿periodistas, defensores de derechos humanos, ONG (¿extranjeros?) 2025?

Como puede observarse el concepto enemigo es grave, pero la realidad que tenemos es evidente, en estos momentos conocemos a quién se refiere el término: “enemigo interno”, lo cual rechazamos, no somos enemigos, somos ciudadanos, por ello firmamos con nuestro nombre las palabras que ofrecemos al público, así ejercemos nuestra opinión a la nación y la historia. amazon.com/author/csarcaralv

