1932 “Todo político debe ser tratado como comunista” … persecución a laboristas

En el contexto de 1931 y 1932 la insurrección tiene elementos complejos pero visibles históricamente, los campesinos tienen salarios paupérrimos, no son considerados un sector del Estado, no tienen representación, ni organización, su nexo principal es la sangre generacional étnica, tiene tradición oral y lengua propia, costumbres y arraigo; a pesar de su exclusión poseen zonas territoriales definidas en Izalco y otras; hemos realizado diversas connotaciones de este acontecimiento perturbador y traumático de nuestra historia, es necesario abrir espacio de investigación sobre el tema, además exponemos a continuación la opinión de un terrateniente y ganadero quién insinúa que no existan partidos políticos: “no habrá más partidismo”.

En otra nota de connotación política-sexual implica al laborismo del derrocado presidente Arturo Araujo con pequeñas comerciantes del puerto de Cutuco, se destaca al final la nominación de una persona, a quién se le considera delincuente por su trabajo de escritor y redactor del Heraldo Laborista, un medio impreso en la administración del derrocado presidente.

1932 es un ambiente tóxico para las opiniones, donde la democracia carece de instituciones, la constitución después del Golpe de Estado no existe, el gobierno de Martínez es cuestionado internacionalmente, incluso los partidos políticos son disminuidos en su aporte participativo al considerar que el autoritarismo-militar es la mejor respuesta a los males de la nación, considerando a todos los opositores “comunistas”… no sabían que ese evento se prolongaría 14 años con un Estado Policial y fusilamientos de militares demócratas etc.

Diario Latino 13 de febrero 1932 Debemos estar al lado del gobierno

“Los hombres honrados ya no queremos más política impura, dice un ciudadano”

En lo futuro los políticos deben ser tratados como “comunistas” agrega don Gabino Mata

En la tarde de ayer llegó a ésta ciudad con procedencia de occidente, el conocido agricultor y ganadero don Gabino Mata hijo, con quien hemos celebrado una breve entrevista, obteniendo de él interesantes impresiones acerca del momento actual.

El señor Mata hijo, nos hizo las siguientes declaraciones:

“Los que necesitamos en estos momentos y también en el futuro, es unificación de todas las fuerzas vivas del país, con los poderes públicos para que desaparezcan todas las rencillas políticas y surja de allí la paz y armonía social absolutas.

Necesitamos unidad de acción con el gobierno actual ya que este está trabajando en la reconstrucción nacional a base de energía y patriotismo.

Lo esencial es ahora apartarse de la política militante, porque si nos ocupamos de ellos habrá peligro, el comunismo tiene en el país profundas raíces y grandes entronques internacionales.

Y agregó el señor Mata hijo:

“No queremos los agricultores honrados, los verdaderos trabajadores, política impura, (política p…. fue la palabra textual del señor Mata) queremos unión, confraternidad, trabajo y paz.

“Los políticos en el futuro DEBEN SER TRATADOS COMO COMUNISTAS”

Y para terminar nos dijo:

El país entero está satisfecho del gobierno del general Martínez, de su acción rápida decisiva. Ahora estamos todos los salvadoreños bajo una sola bandera; se acabaron las banderillas del caudillaje, del político, no habrá más partidismo, ni divisiones. Nunca el país ha comprendido que debía estar del lado del gobierno, Ahora si comprende y debe comprenderlo”.

Orgías, política, proscripción de laborista y persecución

28 de enero 1932 Diario Latino

Escándalos que se observan en Cutuco

La Unión 21 de enero de 1932

Hace algunos días, un corresponsal de esta ciudad hizo ver el escándalo que producían las ventas de bebidas espirituosas que con pretexto de vender refrescos se hace en inmediaciones del Muelle de Cutuco, donde se dan cita las tripulaciones de los barcos, formando orgías que están muy lejos de la cultura de una población como ésta. Las meretrices con vitrolas y los marineros son los factores que dan espectáculos que causan vergüenza. El lunes 18 del corriente sucedió lo que ya se había pronosticado, resultando una mujer de vida deshonesta con una enorme herida.

El bochinche tuvo lugar en una de las famosas ventas de bebidas y de seguro continuarán los escándalos que bien podrían ser evitados por las autoridades con solo prohibir las ventas de todo lo que no sea refrescos.

El gobernador, el Alcalde, el Director de Policía y todas las demás autoridades saben que es verdad lo que decimos, de manera que en su mano está evitar estos escándalos que en no lejano día traerán mayores dificultades y nuevas desgracias.

Para mayor calamidad estas mujeres que venden bebidas, no pagan ni un solo centavo, pues cuando se les exige el pago, dicen que el ingeniero Araujo las facultó para hacer sin necesidad de pagos las ventas aludidas, bastándoles con ser laboristas.

Ojalá que el general Castaneda y el Director la Guardia Nacional pidiera informes sobre este asunto, para que se convenza que no escribimos falsedades.

Estas mismas vendedoras han causado la caída del comercio de la ciudad, porque los marineros que antes llegaban a su paso buenas sumas, pero con encontrar en Cutuco donde pasar el rato entre el amor fácil y el alcohol es ahí donde se emborrachan sin tener que respetar ninguna autoridad, pues las orgías son el campo libre.

Ojalá que en esta vez seamos oídos por quienes pueden evitar el mal.

Desde hace muchos días, el Juez de Primera Instancia expidió la orden de captura contra Julio C. Castro escritor de don Arturo Araujo y redactor del HERALDO LABORISTA. Este individuo se sabe que anda libremente por las calles de San Salvador. Corresponsal.

