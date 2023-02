Los controles del autoritarismo 1932

Caralvá

Algunos datos fueron publicados en artículos anteriores, pero la evolución autoritaria del gobierno golpista del General Martínez apunta a reprimir toda expresión de resistencia o libertad de expresión, así podemos mencionar:

I – Instauración de una Dirección General de Policía con Juez Especial y Procurador, que interpreta toda manifestación ciudadana

II – Censura de prensa a todo medio de prensa que divulgue opiniones o conceptos antigubernamentales

III – Captura de periodistas u opositores

IV – Creación de cuerpos armados privados

V – Estado de Sitio

VI – Represión…

Algunas notas de prensa de ese clima de confrontación:

Diario Patria 5 de enero 1932 Multa al estudiante Padilla Rojas

“Esta mañana el Juez Especial de Policía, Procurador don Leandro Mayorga, dirigió, una nota al estudiante de Ingeniería don Salvador Padilla Rojas, haciéndole saber que se le multaba con la cantidad de 50 colones por haber desobedecido las órdenes de la Dirección General de Policía, haciendo desfilar una manifestación anti-imperialista la tarde del 31 de diciembre anterior.

El Señor Padilla Roja, en vista de la pena que se le ha impuesto, presentó esa misma mañana apelación a la Gobernación del Departamento y recurso de amparo constitucional a la Corte Suprema de Justicia, pues él considera que los estudiantes han obrado dentro de las normas de la más estricta legalidad apoyados en los preceptos de la Carta Fundamental”.

Progresivo control gubernamental contra medios opositores:

6 de Enero 1932 Diario Patria La policía prohíbe la publicación de La Estrella Roja

Patria considera incorrecto tal proceder

“Patria considera incorrecto tal proceder. Los Directores de “La Estrella Roja” órgano del Grupo Marxista de la Universidad Nacional, que ha estado publicando sábado a sábado en los Talleres Gráficos Cisneros, estuvieron esta mañana en nuestra redacción a comunicarnos que la Dirección General de Policía, por medio de sus agentes les acababa de prohibir la edición próxima y las subsiguientes; agregando que, si se obstinan en darla a publicidad, les será incautada por completo al no más salir de las prensas. Sobre materia de imprenta dice el Art. 29 de nuestra Carta Fundamental: “Todo hombre puede libremente expresar, escribir, imprimir y publicar sus pensamientos sin previo examen, censura ni caución; pero deberá responder ante el Jurado por el delito que cometa”. Revisando cuidadosamente la Constitución no encontramos una sola línea que diga que la propaganda de las ideas marxistas constituya delito. Porque si ello fuera cierto, no venderían las librerías libro alguno sobre cuestiones sociales o revolucionarias. Y no debemos olvidar que actualmente no estamos en estado de sitio, ni hay censura de prensa”.

De la visión de los censores de prensa del General Martínez

Diario Patria 20 enero 1932

“En las últimas veinticuatro horas se han producido en esta capital, ciertos acontecimientos, algunos de ellos ya del dominio público y otros que, por razones especiales, nos abstenemos de detallar; acontecimientos éstos de carácter político que han culminado con la captura de varias personalidades, entre quienes se encuentra el estudiante don Alirio García Flamenco, Reportero de este Diario.

Se nos ha ofrecido suministrarnos datos oficiales de los sucesos, los que publicaremos en nuestra edición mañana. “

“Se organiza un Cuerpo de Policía Rural en Santa Ana” Diario Patria

El que será pagado por todos los agricultores.

(Fragmento) Los más prominentes agricultores y autoridades departamentales santanecas tuvieron una sesión la noche del domingo recién pasado en el Club Santaneco con el objeto de conferenciar a efecto de contrarrestar las actividades disociadoras que actualmente hay en el país.”

21 de enero de 1932 Diario Patria (Censura)

“La censura ha sido restablecida. San Salvador 20 de enero de 1932. Habiéndose decretado hoy el Estado de Sitio en seis departamentos de la República, entre los cuales está incluido San Salvador, muy atentamente ruego a usted que, de mañana en adelante, se sirva remitir antes de su publicación, todos los originales al señor Director General de Policía, quien ha sido encargado provisionalmente de la censura de la prensa. De usted muy atentamente. Salvador Castaneda C. Ministro de Gobernación.

