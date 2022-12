Carmen Lyra e insurrección 1932 El Salvador

látigo a los trabajadores. “Recuerdo que hace unos dos años me pidió un muchacho salvadoreño estudiante de derecho que había llegado a pasear a Costa Rica, que fuéramos a vagar por los barrios populares para darse cuenta de cómo vivía aquí la gente más pobre. Lo llevé a Peor es Nada, de éste y del otro lado del río Torres en la carretera que va a Heredia. Y me decía este muchacho que en realidad lo que veíamos no era nada, en comparación de cómo vivian en su país los trabajadores de las ciudades. “Me habló de las “piezas” de los “mesones” en donde, en una superficie de seis varas cuadradas, se hacinan hasta tres y más familiones que ni sueñan con alumbrarse de noche con luz eléctrica. Los dueños de esos “mesones” son personas ricas y honorabilísimas, y hasta intensamente católicas. Por supuesto que, al construir esas pocilgas, que son un gran negocio, no se tuvo en cuenta ni por asomo la regla más simple de la higiene. ¡Usted sabe que la higiene no se hizo para nosotros los pobres!

“¡Que fuente de ganancia se vuelve para los pocos pudientes la pobreza de los más! Figúrese usted un contratista de casas, de aquí -y reformista, por cierto, – le dijo a una amiga mía, muchacha pobre que quería hacerse de su casita, que no pidiera ventana; que los pobres debían contentarse con un cajón untado de barro -. Este cuentico me lo pone usted como entre paréntesis ¿oye?

–Volviendo a la que decía de El Salvador, ya ve usted que hasta un burgués tan insospechable como el Ministro de los Estados Unidos en Costa Rica, Mr. Eberhard, se da cuenta de que en El Salvador no hay tierras para las masas campesinas y cree natural que, bajo las condiciones en que vive gran parte de ese pueblo, exista descontento y hasta un natural deseo en las masas de mejorar su condición. Por cierto que estropea ese valioso comentario cuando añade, a guisa de moraleja, que el Comunismo no tiene nada de bueno que darles a los pueblos sino excitarlos a obstruccionar su buena marcha y crearles dificultades.

“Yo pregunto, ¿qué ha dado al mundo el feroz individualismo del cual los Estados Unidos son la más tremenda manifestación? Acaso la guerra, y los millones de gente sin trabajo que en estos momentos agonizan sobre la faz del planeta. “A quienes dicen que el Comunismo es lo que ha dado al traste con la buena marcha del mundo, yo les pregunto si no ha sido más bien el individualismo el que se ha enredado las enaguas, llenas de vuelos y cintajos, y ha dado tropezón tal que lo echará por tierra con todo y la estructura capitalista en la que todavía se sostiene con pena. “¿Y cómo hay quién se atreva a llamar orden al caos de miseria y de ruindad en que vivimos? Vaya dándose cuenta, quien tal cree, de que la situación de la clase trabajadora no se remediará con píldoras de caridad.

“Muy cómodo resulta para quienes están bien comidos y abrigados, hablar de que el reajuste económico debe hacerse con toda cortesía, por no sé qué canales de lisas paredes y por no sé qué sedosas evoluciones. Pero, don Reportero, ¿no cree usted que las revoluciones son aspectos de tal evolución?

“Se habla con las cejas levantadas de la mala semilla que es el Comunismo. Eso es cuestión de puntos de vista. Para persona que vive de explotar a los demás aprovechándose de las estructuras capitalistas del mundo moderno, así como para quienes resulta más cómo hacerse los indiferentes ante la tragedia humana que se juega en estos momentos, el Comunismo es lógico que sea considerado como mala simiente; pues, con el tiempo, las ideas comunistas pueden convertirse en plantas que ahoguen el bienestar de esos egoístas… En cuanto a mí, le diré que el Comunismo es semilla de esperanza de una vida más noble para el hombre. El individualismo sí que es mala semilla, si hemos de juzgar por el fruto que ha dado.