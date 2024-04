«Medio Oriente: Israel, Irán amenaza de guerra nuclear» Caralvá

Caralvá

Intimissimun

Hemos mencionado en noviembre 2023 que el ministro israelí Eliyahu “admite que posee armas nucleares” agregando la posibilidad lanzarla en la Franja de Gaza. O5NOV023 SWI swissingo.ch.

Erdogan (presidente de Turquía) pide investigar si Israel dispone de bomba nuclear 11NOV023 elperiodico.com

Ahora el 14 de abril 2024 “el ex asesor de Seguridad Nacional y embajador de EE.UU. ante la ONU John Bolton expresó en declaraciones a CNN que Israel debe considerar el “programa nuclear iraní” como objetivo de respuesta de Tel Aviv a los ataques de Teherán” 14ABR024 RT

De pronto el escenario mundial se convierte en una cuerda floja, un simple misil hipersónico tiene alcance para llegar a cualquier punto de Israel, al igual que las armas de los hebreos pueden acabar con la mitad de otra nación en cuestión de horas, el resultado no es previsible, aunque el resultado es igual, nadie vencerá la catástrofe destructiva y muerte masiva.

Inacción de la Liga de las Naciones y la ONU

La Historia recuerda la inacción del siglo pasado de la Liga de las Naciones de 1920 creada para mantener la paz y seguridad internacional pero fracasó: “escasa representación mundial, falta de fuerza armada propia, decisiones unánimes, ausencia de grandes potencias, miedo al comunismo” (conceptosdelahistoria.com), si aquella lección no fue asimilada ahora la Organización de las Naciones Unidas -1945- parece repetir el mismo camino, ante los ojos de mundo la petición del cese al fuego en el conflicto Israel-Hamas ha sido ignorado, se desconocen los llamados al diálogo entre Rusia y Ucrania, ahora al borde del abismo las naciones deben reflexionar en el fracaso de la Liga de las Naciones que terminó en la segunda guerra mundial y posible fracaso de la ONU que terminará en…

Vaticinios del Siglo XX y desastres cumplidos en el Siglo XXI

Ya mencionamos el libro: Andrei Gromiko Memorias / Andrei Gromiko – Madrid: Ediciones El País: 1989 – 427 pág. como antecedente del siglo pasado y su autor fue canciller de la extinta Unión Soviética.

En ese importante documento publicado por la editorial El País de España, no por la Editorial Progreso de Moscú, para sus lectores de Iberoamérica en relación a Palestina: “La obstrucción americana e israelí al derecho del pueblo palestino a establecer su propio país contraviene la resolución de 1947 de las Naciones Unidas, que preveía la creación de dos estados, uno árabe y otro judío, en Palestina. Esta resolución no ha sido retirada nunca y la Unión Soviética sigue estando en favor de su aplicación; pero hasta ahora, sólo se ha creado el estado judío. Recuerdo muy bien la época en que la población judía de Palestina intentaba crear su propio estado. En aquellos días, en conversaciones con representantes soviéticos, los políticos judíos no perdían oportunidad de expresar su gratitud a la URSS, al Ejército Rojo y al gobierno soviético por lo que hicieron para salvar a los judíos de las cámaras de gas de Hitler. Posteriormente, muchos dirigentes israelíes me expresaron su gratitud a la Unión Soviética por haber apoyado la creación de un estado judío. Sin embargo, Israel ha seguido una política expansionista” …pág. 131

Esa posición reseñada en el libro vale por un millón de argumentos de las actuales redes sociales, el reconocimiento del Estado Palestino hubiese ahorrado muchos conflictos de invasión de terrenos palestinos, conflictos locales, actos terroristas, incluso el 7 de octubre de 2023 y la guerra actual en Gaza, lo más probable hubiese sido otro Estado musulmán-Árabe, pero esa es historia y los errores de estrategia no resueltos por medios diplomáticos terminan en tragedias.

La Unión Soviética desapareció en 1991 pero aquellos principios de la autodeterminación, soberanía, no intervención etc., están vigentes en la actual guerra multinacional; así el panorama no es alentador para nadie.

Pero así aquella sentencia fue casual ésta parece una premonición cumplida:

“En septiembre de 1984, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, recibí al ministro de relaciones exteriores israelí Itzhak Shamir a petición suya. Yo le dije: “Al apoyar la creación de Israel desde el principio, la Unión Soviética aceptaba el principio de que el pueblo judío tenía derecho a formar su propio estado, de la misma manera que los árabes palestinos tienen derecho a forma el suyo. El derecho del pueblo judío estaba reforzado por lo que habían sufrido en la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis.” Pág. 314.

No se trata de una antología de citas, sino de historia puesto que en el Siglo XXI parece que las nuevas generaciones padecen de amnesia colectiva, el estudio de eventos del siglo pasado les parece desechable, consideran que su generación es la cúspide superior de la humanidad, ese pensamiento totalitario es la ruina mental que conduce a la destrucción de los pueblos, ese razonamiento es la guerra y nada más que la guerra, que no conduce a nada bueno.

“Aun cuando mantenemos esta actitud, condenamos severamente la política de Tel Aviv de apoderarse de territorios, cosa a la que no tienen ningún derecho. Pregúntese usted mismo si Israel ha salido ganando o perdiendo con esta política. Nosotros, por supuesto, creemos que ha salido perdiendo”. Pág. 314

Gromiko anota: “Creemos que la mejor manera de conseguir un arreglo en Oriente Medio es a través de una conferencia internacional que debería conducir a la firma de uno o más tratados, que contemplen los siguientes componentes orgánicamente ligados: Retirada de las fuerzas israelíes de todos los territorios ocupados en 1967. Realización de los legítimos derechos nacionales de la población árabe Palestina, incluyendo su derecho a crear un estado independiente. Implantación de la paz, con garantías de seguridad y desarrollo independiente de todos los países actualmente implicados en el conflicto”. Pág. 314…

Leer ese libro de Andrei Andreievich Gromiko, nos permite comparar aquellas antiguas tesis (vigentes) con la realidad del siglo XXI. amazon.com/author/csarcaralv