«Panchimalco, La Puerta del Diablo, Los Planes de Renderos» Caralvá

Por Caralvá

Reseñaré algunas descripciones del Diccionario Geográfico de El Salvador Tomo II, mi objetivo es rescatar esa historia de esos lugares populares, pero con enorme contenido simbólico en toda su extensión, sitios que irradian tradiciones y ahora convertidos en áreas comerciales en toda su ruta y en todo su horizonte visual, parece que son áreas de emprendedores de nuevo tipo, pero en realidad son sitios de pueblos originales con siglos de existencia.

Algunas de esas vertientes pluviales, bosques o datos geográficos del Diccionario Geográfico 1973 han desaparecido debido al desarrollo de carreteras y cambio climático, además el acelerado desarrollo habitacional, restaurantes, expansión urbana de Panchimalco, etc. en el fondo esa amplitud capitalista caótica tiene un costo, es la tragedia durante la época lluviosa con hogares dañados por saturación del suelo, casas destruidas por deslave de tierra, accidentes vehiculares por las quebradas desbordadas, la carretera en pendiente que origina una cascada de agua hacia la zona baja con usuales daños en vehículos y personas, además constantes peticiones de zonas habitacionales por acceso al agua potable, agregado al traslado de una sección gubernamental con infraestructura en El Parque de la Familia etc., en todo este contexto la carretera solo tiene dos carriles lo cual provoca constantes congestionamiento vehicular… no sería en vano planificar el área urbana o un estudio de factibilidad en los próximos cinco años sobre factores ambientales y habitacionales. Es importante indicar que se debe resaltar la identidad étnica de Panchimalco, es un pueblo originador del ADN nacional, además creador de otros pueblos vecinales, su idioma genuino debe preservarse.

Panchimalco

Ahora en la reciente distribución se encuentra en San Salvador Sur junto a San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y Rosario de Mora… su descripción geográfica está por definirse al Norte, Sur, Este y Oeste, si es la región o individualizado.

(descripción anterior, fragmento)

“Riegan el mun. los ríos Papaleguayo, Agüitas, Amayo, Agua Caliente, Mucuata, Chichiguazapa, Amatitán, Tihuapa, Jutío, Jutillón, Cuitapán, Apacinte, Trimochera, Guascuchillo, San Ramón, El Muerto, Huizcoyolate, El Quezalate, Amayito y Huíza; las quebradas: El Volador, La Pila, El Barrial, La Pimienta y Capuleo; las elevaciones orográficas más notables son los cerros: El Chapernal, El Candelero, El Chumelo, El Cerrito, La Palmera, Chanchate, El Chulo, Mesagalco, Amayón, El Manguito, Tecomate, Las Palmas, Peña Blanca, El Copispicio y Loma Larga; las lomas; Guachipilín , De Girón, San José, El Sillar, Las Morenas, El Negro y El Mirador”. Pág 270-271

(…) “ Una carretera de tierra enlaza la cabecera municipal con los Planes de Renderos y después con carretera pavimentada a San Salvador; caminos vecinales enlazan los cantones y caseríos a la villa” pág 271

(…) Las fiestas patronales se celebran el 13 y 14 de septiembre, en honor al Señor de la Santa Cruz de Roma. Sus principales centros de atracción turística son: El Parque Balboa, La Puerta del Diablo, las cataratas de Cuitapán y su templo de construcción colonial. El topónimo Náhuat “Panchimalco” significa: “Lugar de escudos y bandera”, “Lugar del templo del escudo”, pues proviene de las raíces: “Panti” Bandera; “Chimal” Escudo; “Co”: Lugar.” Pág. 272

“Panchimalco es población precolombina fundada por emigrantes toltecas; en 1770 pertenecía al curato de San Jacinto; en 1786 ingresó al Partido de San Salvador; el 12 de junio de 1824 al 28 de enero de 1835, perteneció al Departamento de San Salvador y después de esa fecha, al Distrito Federal de la República de Centro América hasta el 30 de julio de 1839. Después formó parte de Distrito de San Salvador; a partir del 28 de enero de 1865, pasó a jurisdicción del Distrito de Santo Tomás. Por D. L. del 7 de febrero de 1879, obtuvo el título de Villa. El 7 de abril de 1894 le fueron agregados al municipio, las aldeas: El Rosario, Los Valles, Loma y Media, Carrizal y San Simón; el 22 de mayo de 1920, la aldea Loma y Media pasó a jurisdicción de Rosario de Mora; el 16 de agosto de 1920, fue reincorporada a Panchimalco. Obtuvo el título de ejidal el 18 de diciembre de 1859”. Pág. 272

La Puerta del Diablo

“Lugar de atracción turística; se laza en el cerro Chulo, mun. de Panchimalco, Depto. de San Salvador; lo forman dos grandes rocas que le sirven de pórtico desde donde se divisa el litoral meridional bañado por el Océano Pacífico y la Iglesia colonial de Panchimalco, se une a San Salvador por carreteras mejorada y pavimentada” pág 196.

Los Planes de Renderos

“Lugar de atracción turística que pertenece a los muns. de San Salvador, San Marcos y Panchimalco, depto. de San salvador. Tiene el maravilloso Parque Balboa donde existen: pista de patinaje, ventas de comida típica, glorietas, miradores, la Plaza de la Independencia donde hay figuras de los emancipadores, talladas en piedra. Está situado 10 kms. al Sur de la ciudad de San Salvador, con la que se comunica por carretera de montaña pavimentada”. Pág 234

Bibliografía

Diccionario Geográfico de El Salvador Tomo II /Ministerio de Obras Públicas Instituto Geográfico Nacional – San Salvador, El Salvador: Talleres Litográficos del Instituto Geográfico Nacional, 1973 – 398 pág.