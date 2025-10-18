Los cafetaleros y la industrialización salvadoreña, períodos 1950-1974

Compartir

David Mena

En el imaginario salvadoreño subsiste la leyenda de las millonarias catorce familias cafetaleras que dominan la vida del país. Probablemente surgió porque un estudio demostró que, en 1946, hubo 14 familias que pagaron más de 150 mil colones de la época como impuesto sobre la renta percibida ese año, lo cual constituía la categoría impositiva más alta registrada por los investigadores.

Desde la perspectiva política de pensadores críticos de la realidad nacional, surgieron análisis que expresaban la preocupación que esas familias cafetaleras pudieran desviar o controlar los objetivos de movimientos democráticos iniciado con la expulsión del dictador Maximiliano Hernández Martínez en abril y mayo de 1944. Tras una interrupción de cuatro años marcada por gobiernos que intentaron mantener la vieja dictadura, dicho proceso fue retomado en diciembre de 1948, impulsando cambios políticos y económicos que ofrecieron al país nuevas perspectivas de futuro.

Entre estos cambios destacan: la industrialización del país, la creación del Mercado Común Centroamericano y la guerra entre El Salvador y Honduras en julio de 1969; el surgimiento de nuevos asalariados impulsado por la acción estatal mediante instituciones educativas destinadas a formar docentes de primaria y secundaria, técnicos en contabilidad y secretariado, profesionales en enfermería y nuevos universitarios acordes con las emergentes actividades económicas.

Así mismo se crearon nuevas instituciones del Estado responsables de funciones específicas, la generación de electricidad, la administración de puertos y aeropuertos, construcción de viviendas populares y la seguridad social para los trabajadores urbanos. También emergieron nuevos partidos políticos y movimientos sociales, hasta llegar al surgimiento de nuevas formas de lucha política y militar.

En este contexto nacional, y bajo la orientación de insignes docentes como el recordado Edelberto Torres-Rivas, entre 1973 y 1975, en la Escuela Centroamericana de Sociología -promovida por el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), integrado por las universidades públicas de la región, y auspiciada por la Universidad de Costa Rica- tuvimos la oportunidad de seleccionar y validar un tema de interés sociológico, que es precisamente el que desarrolla este trabajo.

Nuestra investigación se propuso conocer las características de las clases sociales que dominan la vida económica, social y política de El Salvador. La hipótesis que guía el estudio se encuentra formulada en el prefacio y se refiere específicamente a los cafetaleros ya constituidos como una oligarquía mediante varios grupos familiares.

Partiendo del supuesto de la existencia de dicha oligarquía, solicité a Doctor José Arnoldo Sermeño Lima un breve estudio que explicara su proceso de formación. Con ello, el lector contará con los antecedentes históricos necesarios para apreciar el contenido de este libro. El libro está estructurado en varias secciones: el prólogo, que expone la constitución de la poderosa oligarquía cafetalera, el prefacio, que resume los resultados más relevantes de la investigación, tres capítulos y conclusiones.

