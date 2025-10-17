LA DICTADURA VUELVE A LUCIRSE CON UNA MONUMENTAL METIDA DE PATA

Por David Alfaro

17/10/2025

Sí, otro error monumental del régimen: el viaducto en construcción, zona Los Chorros.

En mi espacio de Twitter, donde desde hace tiempo advertimos lo que se venía, esto no sorprende a nadie. El proyecto del viaducto Los Chorros ha terminado siendo lo que siempre se temió: otro desastre técnico y financiero. Desde el primer día, ingenieros y expertos serios señalaron que el diseño tenía fallas graves y que la destrucción de cinco cerros no sólo era un crimen ambiental, sino también una muestra de pura incompetencia.

Pero en esta dictadura nadie escucha razones. Son unos machos sin dueño, convencidos de que la terquedad es sinónimo de liderazgo. Siguieron adelante con soberbia y prepotencia, derrochando cientos de millones de dólares del pueblo, como si el dinero público fuera su juguete.

Y hoy, después de tanta propaganda y tanto show mediático, el propio Ministerio de Obras Públicas admite que tiene que revisar el diseño. En buen salvadoreño: van a volver a empezar. O sea, reconocen que fracasaron, aunque jamás lo digan así.

Esto no es solo ineptitud; es corrupción institucionalizada. Se asignan contratos multimillonarios sin transparencia, se hacen los estudios a medias, se manipulan licitaciones y se vende el proyecto como “la obra más grande de Centroamérica”, mientras las opiniones de los verdaderos expertos son ignoradas.

El resultado está a la vista: cerros destrozados, un ecosistema herido y un proyecto que no camina. La dictadura de Bukele prometió modernidad y eficiencia, pero su verdadero sello es la improvisación, la arrogancia y el despilfarro disfrazado de grandeza.

Y mientras tanto, los salvadoreños seguimos pagando, literalmente, las facturas de su corrupción e ineptitud!

