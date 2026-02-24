Localizan cuerpo sin vida en zona boscosa de Lourdes Colón

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La mañana del lunes 23 de febrero fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en una zona boscosa del cantón El Botoncillal, en el distrito de Lourdes Colón, departamento de La Libertad. El hallazgo se produjo luego de que residentes del sector alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte mal olor en el área.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar la escena para iniciar las investigaciones correspondientes. Según los reportes preliminares, el cuerpo se encontraba en estado avanzado de descomposición.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las causas de la muerte.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...