La mujer sufrió lesiones en la cabeza y el rostro. Socorristas de Comandos de Salvamento la auxiliaron. Foto Cortesía

Redacción Nacionales 24 febrero, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Empleado de la PNC resulta herido de bala durante asalto en El Paisnal 324 Vistas

Saúl Méndez

Colaborador

Un empleado administrativo de la Policía Nacional Civil (PNC) fue víctima de un ataque armado la tarde del lunes 23 de febrero, en la carretera que conecta Tacachico con El Paisnal, al norte de San Salvador. El hecho ocurrió específicamente en la vía que conduce hacia la comunidad Rutilio Grande, en San Salvador Norte.

De acuerdo con los reportes, la víctima se conducía en su vehículo cuando fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Los atacantes lo asaltaron, lo despojaron de sus pertenencias y le dispararon en una rodilla antes de darse a la fuga.

Tras el ataque, el empleado fue auxiliado y trasladado de urgencia al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), donde recibió atención médica por las lesiones de bala. En la zona se desplegaron varias patrullas policiales para realizar las investigaciones y acciones operativas correspondientes.

Al cierre de esta nota, no se han reportado capturas.

PNC captura de implicados en robo y agresión 

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de los presuntos responsables de agredir y asaltar a una mujer de 53 años. Los detenidos fueron identificados como Teresa Elizabeth Castro y José Ernesto Preza Zepeda, quienes serán remitidos a las instancias judiciales correspondientes.

El hecho ocurrió el sábado 21 de febrero en las inmediaciones de la alameda Juan Pablo II y la 5.ª Avenida Norte, en San Salvador Centro. De acuerdo con el reporte oficial, la víctima fue interceptada mientras caminaba por la 10.ª Avenida Norte y calle Buenos Aires, donde un sujeto le salió al paso y la golpeó en la cabeza con un objeto contundente para despojarla de su cartera.

Producto del ataque, la mujer sufrió lesiones en la cabeza y el rostro. Socorristas de Comandos de Salvamento la auxiliaron y la trasladaron hacia el Hospital Nacional Zacamil, donde recibió atención médica.

Los detenidos fueron identificados como Teresa Elizabeth Castro y José Ernesto Preza Zepeda. Foto Cortesía

