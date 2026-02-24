FMLN cuestiona préstamo de $75 millones para Doctor SV

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, cuestionó el préstamo aprobado por $75 millones para financiar la fase II de Doctor SV, ya que se invierte en esta app pero se descuida al sistema físico de salud donde se denuncia la falta de medicamentos y de personal especialista.

Flores destacó que El Salvador atraviesa por una situación de salud “bastante compleja” en referencia a que existe una crisis en el sistema público; “aunque la quieran maquillar en la manera que quieran, se llama privatización”, consideró Flores. A la vez, se refirió al préstamo por $75 millones aprobado recientemente para financiar la fase II del programa de telemedicina, Doctor SV.

“Otro préstamo que vamos a pagar sin excepción, para la segunda fase del doctor SV. Pero no vemos que se legisle precisamente para que los hospitales dejen de vivir la escasez de medicamentos. No se legisla para mejorar la falta de atención en salud y precisamente por falta de personal”, comentó Flores.

Flores enfatizó que de por sí, la app no cura, ya que los pacientes se refieren a laboratorios privados para exámenes o a hospitales públicos. “¿Qué espera la gente cuando llega al hospital?, que lo reciban con cortesía, con atención y le han mentido, ahí andan mandando de un lado para otro”.

A juicio de Flores, el salvadoreño paga dos veces, “con impuestos y con abandono”. “Precisamente muchos dicen, -pero nosotros hemos recibido medicamentos, nos han hecho el examen de laboratorio-, ahí es donde viene la situación. La app es verdad, está disponible para todas las edades, ofrece recetas electrónicas, órdenes de laboratorio y entrega de medicamentos en farmacias aliada, dice el gobierno, yo pregunto, ¿qué son farmacias aliadas? ¿acaso no son privadas? yo le llamo privadas, no aliadas, no hay alianza. Aquí si no pagan, por muy aliada no le dan medicamentos”, sintetizó Flores.

Con los fondos del préstamo aprobado, se establecerán 400 kioscos dispensadores de medicamentos en puntos estratégicos bajo ese contexto, Flores recordó y cuestionó sobre los kioscos que construyeron para la COVID-19, “¿de qué sirvieron? ¿cuánto costaron? la gente sigue preguntando, ¿cuánto costaron los kioscos?, nadie supo cuánto costó, no sirvió para nada y se acuerdan también los kioscos para la vacunación contra la COVID. Nunca existieron, se construyeron dos o tres y ¿cuánto costó?, ¿quién los hizo? no se sabe”, planteó Flores.

En ese sentido, Flores preguntó sobre la información de los medicamentos, los laboratorios privados y a quiénes benefician con la implementación de Doctor SV, ya que toda esa información no se conoce públicamente.

“Está bien que se le dé cobertura en salud a nuestra gente, pero esto nada más es un poquito, gastando millones de dólares de préstamos para este proceso, (mientras) los hospitales, las clínicas están abandonadas y sin medicina. Miles de personas, con problemas de los riñones, se han muerto por falta de diálisis, se han muerto por falta de medicamento especializado”, puntualizó Flores.

FMLN sobre las futuras elecciones

Sobre el trabajo interno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Manuel Flores señaló en su conferencia de prensa que están conscientes del reto que avecinan para las elecciones de 2027 y si obtienen un diputado/a en la Asamblea Legislativa, “es ganancia”.

“Uno le apuesta a no solamente a ganar, sino a hacer bien las cosas. ¿Por qué se hunde la secta de Nuevas Ideas?, porque no le cumplieron a la gente”, comentó Flores. En ese sentido, “nosotros estamos conscientes del reto que viene, vamos a ver parejo, vamos a ver estos diputados de Nuevas Ideas que van a andar pidiendo el voto nuevamente, ofreciendo nuevamente empleo y muchas cosas, yo creo que el pueblo no les va a creer, ellos lo saben y por eso están desesperados”.

“EL FMLN es un partido permanente, no electorero, somos un partido de profesionales, académicos, campesinos, obreros, intelectuales, poetas, artesanos, músicos, escritores, vendedores del mercado, estudiantes, emprendedores ese es el frente”, añadió.

Además, dijo, se está en un proceso de recomposición; “ese fue el mandato de Congreso”, señaló el dirigente político de izquierda, quien informó que el FMLN no desaparecerá como dicen algunos; sino que es por el contrario está creciendo en los territorios.

