LETANIA EN JUNIO

(A: Raquel. E.)

De: Manuel Luna

Serás TÚ

Mi ensayo poético

Para no descalabrarme

Inventaré el susurro de tu voz

Inventaré tus manos

Y un escote negro y amplio, ajustado a tu piel

Serás verso y reverso

De mis fraseS

Para no obligar al poema nacer en el vacio

Serás mi retórica que estaba ausente

Apareciste: Por qué, a mí.

Hare el poema con tus mismas palabras:

Para librarme, Para no buscarte

Para que no vivan mis anhelos en tu abrazo

Cuando te necesite, Cuando te piense

Cuando vaya en caída y tropiezo

Porque estas en otra ciudad

Lo repetiré siempre, eres

Lejana como esa ciudad que habitas

Lejanía, y no presenciar tu partida, tu adiós

Piso: Tierra falsa, de frontera falsa

Para no decir no llegaste aquí

Es que no vi, llegabas

Llegaste, estabas

Dijiste y lo repito:

«Tú vas por allá y yo por aquí»

Y te fuiste, Y quien reclame

Y si reclamo, me gano el derecho

A ser mentado, (no tienes jaulas)

Detente dijiste, dije y dijimos Y nadie se detuvo

Las palabras se escaparon de nosotros

Se vertían como manantiales

Eran: Fraseos, sentimientos, anhelos

Eran: Augurios y Misterios.

¡Cómo qué, cómo cuándo, cómo porque!

Nunca hubo una primera, nacieron juntas.

Ves, porque no hay

Momentos repetidos

No hay encuentros iguales

Haré este poema de tus mismas palabras

Para no descalabrarme:

Y que todo quede en remanso

Y sea este, tu poema, tú lo pensaste:

«El saber, K me piensas como yo te pienso.

Me gusta tu estilo despistado …

Empiezo a rendirme y caer en tus brazos … Literal

Aún no me lo creo…

Y así quede tu poema y lo corto aquí, para no creerme más.

No hables así. No hables de amor que me confundo.

Eres mi ejercicio poético

Mi retórica, para no descalabrarme.

Todo es pronto y ya se presiente,

Estas en una ciudad lejana y lejanía eres, y yo

Al otro lado del océano, en esta isla de mis cuatro paredes

Y balbuceo como ese grito del niño, que ha entrado desde la calle

Niño náufrago callejeando, no era así, hasta que apareciste

Y dejaste este remolino, lo revolviste

Y como tú lo dijiste y yo lo repito -no me la creo-.

Tijuana, BC en Junio.