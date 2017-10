Un breve acercamiento al concepto de salud y la mirada comunitaria

Roberto Hernández

El concepto de salud ha tenido una evolución histórica y cultural con el paso del tiempo, en este sentido ha ido cambiando en función del momento histórico, las diferentes culturas, la experiencia, los sistemas socialesy los medios de producción. En los primerosaños de la historia se creía que la enfermedad era un castigo divino, de seres superiores que otorgaban la condición de estar enfermo o saludable; de acuerdo a las acciones de los seres humanos catalogadas como «buenas» o «malas», esta creencia aún es aceptada en algunas partes del mundo en grupos específicos denominados «religiosos».

Fueron las civilizaciones egipcias y mesopotaneas las que iniciaron los primeros cambios conceptuales y dirigen el término de Salud al sentido de higiene personal y pública;La palabra higiene así como el actual juramento hipocrático encuentra su origen en la cultura griega, inspirada en la mitología, Higea «diosa de la salud» e Hipócrates «padre de la medicina».

Hacia el Siglo V, con Hipócrates comienzan a tener lugar los primeros estudios por comprender las causas naturales de la enfermedad y la incidencia del medio en la salud. Se desarrolla aquí también, la «teoría de los humores». Hipócrates consideró que la enfermedad era una manifestación de la vida del organismo, como resultado de cambios en su sustrato material, y no una expresión de la voluntad o de un espíritu maligno. Estableció que cada enfermedad tiene su causa natural, y que sin esa causa natural nada puede tener lugar.

Las primeras prácticas sanitarias se remontan a la época de las comunidades primitivas donde las personas enterraban a sus muertos y lavaban los alimentos antes de ingerirlos, además más adelante iniciaron con enterrar sus heces para queéstas, no quedaran en la intemperie.

El concepto de salud así como la enfermedad han tenido cambios en la historia de la humanidad conforme el paso de los años;el cambio conceptual más importante tuvo lugar en 1946 cuando La Organización Mundial de la Salud en su Carta Magna define la salud como «Completo estado de bienestar físico, psíquico y social». Son numerosas las definiciones que a partir de este momento se han formulado sobre el concepto de salud, encontrando un elemento común en todas ellas, la formulación de la salud en términos positivos y considerando este concepto en un plano integrador de la sociedad y el hombre.

Esta definición integra más elementos al concepto y no se limita al simple hecho de creer que la salud es solo la ausencia de enfermedad física es decir que al no tener un dolor o incapacidad para realizar las actividades diarias podríamos considerarnos en un estado de salud plena. Hoy en día tenemos un concepto mas «completo» del término salud viéndolo como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades», al leer esta definición detenidamente me he puesto a reflexionar y recuerdo todas las reuniones que se han hecho en relación a la construcción del concepto a nivel mundial y en todos los recursos que se han necesitado para el tema, son numerosas sumas de dinero y tiempo las que se han invertido para definir un concepto que aun no se conoce ni mucho menos se asimila en las comunidades más vulnerables del planeta.

Es interesante recordar el llamado de Alma Ata a la «salud para todos» en 1978, el empuje por alcanzar la cobertura universal en salud en la actualidad es un imperativo ético que tiene sus raíces en la visión de la salud como un derecho humano. «Es en esencia una declaración del compromiso ético permanente de los sistemas de salud con los derechos de las personas», afirmó Jorge Jiménez de la Jara, profesor de Salud Pública en laPontificia Universidad Católica de Chile y ex ministro de Salud. Añadió que la cobertura universal en salud representa «una oportunidad de reactivar y relanzar el conocimiento adquirido y las lecciones aprendidas» de las experiencias de los países en expandir su acceso al cuidado en salud.

Desde una perspectiva personal extiendo mi mirada al concepto de salud y enfermedad y me pregunto: ¿realmente existe la salud? Día a día escucho por la radio, la televisión o leo en los periódicos los niveles de inseguridad de nuestro país y viendo a mi alrededor puedo percibir los nivel de tensión y miedo experimentado por la mayoría de personas, es ahí donde me doy cuenta que la salud puede ser vista como una utopía, como decía un gran amigo -»La salud es como la olla de oro al final del arcoíris» con esa idea me pongo a pensar que es cierto que esa olla de oro nunca la voy a encontrar pero me permite avanzar.

Hace dos semanas exactamente me acerque a un campesino de las comunidades delBajo Lempa y le pregunté que era estar saludable para él, agarrándose el sombrero y observando hacia su casa hecha de lámina y paja me dijo lo siguiente:

«yo me siento salaludable cuando estoy feliz cuando no le pasa nada malo a algún miembro de mi familia»

Analizando esta respuesta podemos observar que asoció la felicidad y el bienestar con la salud y es interesante ver que en ningún momento menciono hecho de sentirse enfermo, la misma pregunta la hice a una trabajadora de salud de una Unidad comunitaria de salud familiar de la zona del bajo lempa y me respondió:

«me siento saludable cuando no me duele nada y no tengo problemas con nadie»

En esta opinión podemos ver algo importante, vinculó el término a las buenas relaciones personales con la gente, ambas respuestas son válidas y tienen elementos importantes.

Es necesario que iniciemos a ver a la Salud desde todas las miradas por ejemplo como nos sentimos, la calidad de nuestras relaciones interpersonales, el estado físico, emocional y espiritualen que nuestra vida se desarrolla, y conlleva elementos como las acciones que realizamos para sentirnos bien, para prevenir enfermedades y hasta la autoestima es decir el sentirnos con la capacidad de realizar actividades para el bien individual, familiar y comunitario.