“Las reformas a la Cn. no son legales ni constitucionales”: Francisco Lira

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira dijo en la Entrevista de Radio Ysuca que las reformas a la Constitución no son legales ni constitucionales. Además, dijo que ya se preveía el intento de una reelección presidencial indefinida; sin embargo, lo que no se sabía “era el descaro de cómo lo iban a hacer”.

Nuevas Ideas, en menos de 12 horas y con dispensa de trámite aprobó y ratificó, el 31 de julio de 2025, reformas a la Constitución de la República para avalar que el presidente de la República pueda reelegirse indefinidamente, extender el periodo presidencial a 6 años para coincidir con las legislativas y municipales y se eliminó la segunda vuelta electoral en las presidenciales.

Todo esto, ya que un día antes de terminar la legislatura 2021-2024, los legisladores aprobaron modificar el artículo 248 de la Carta Magna, donde regulaba las opciones para modificar la misma Constitución.

“El Art. 248 Indicaba que se podían hacer reformas constitucionales, pero en medio tenía que haber una elección (para que la población conociera de esas reformas y aprobarlas o desaprobarlas). Lastimosamente ellos la modificaron (para) que se pudiera hacer una reforma en la mañana y ratificarla por la tarde. Como que fuera a cambiarse de camisa y ponerse otra”, comentó Francisco Lira.

Esto se hizo de forma “tan descarada” e ignorando los problemas que vive el país. “Nuevas Ideas no han logrado cubrir esos problemas. Falta de medicina, despido de especialistas, las escuelas destruidas, una mentira de dos escuelas diarias que están inaugurando, el agro abandonado, son tantas cosas, tanta olla de presión que tiene nuestro país, que al final de cuentas se viene este cambio constitucional, en el cual, el presidente ´decide sacrificar´ dos años de un mandato inconstitucional para poder correr y agarrar de las manitas a los diputados y alcaldes para que puedan volver a reelegirse”, planteó Lira.

A juicio del legislador, los alcaldes y diputados “no han hecho nada y digo literalmente nada, en sus comunidades, cuando la comunidad llega a la Asamblea Legislativa a exigir alguna necesidad que tiene, los diputados de Nuevas Ideas lo reciben con una barricada de la Policía Nacional Civil o cuando llevan iniciativas de ley, ni el teléfono le contestan”.

El tricolor sostuvo que estas reformas constitucionales “tiene como finalidad perpetuarse en el poder. Porque esta modificación elimina la segunda vuelta presidencial, cambia el periodo presidencial de cinco a seis años y ellos lo toman como excusa para hacer cambios puntuales: reducir el gasto de las elecciones, que exista certeza jurídica y para ordenamiento de ciclos electorales, esa paja a otro.”

“Si quieren reducir el gasto, vayan a reducir la partida secreta que tiene Casa Presidencial, que vayan a reducir el porcentaje que tienen en el tema de la inteligencia del Estado, que vayan a reducir ese recurso que tienen para hacer una nueva residencia presidencial. Si empezamos a hablar de reducir gasto, empecemos con eso. En el tema de certeza jurídica, si somos el país que menos inversión recibe en El Salvador, porque no somos capaces de poder mantener el orden jurídico en este país”, explicó.

Lira sostuvo que se están cambiando las leyes “a los intereses que tiene Bukele y su grupo de poder” y cuando hablan de ordenamiento de ciclos electorales, “casualmente lo vienen a hacer en estos momentos que ellos tienen un declive en las encuestas y que no le dan los números para tener una super mayoría calificada en la Asamblea Legislativa”.

El legislador aclaró que los oficialistas cambiaron la forma del procedimiento de poder modificar y ratificar esos cambios a la Constitución de la República. Pero en el último inciso del Artículo 248, dice y se dejó establecido, que los artículos de la Carta Magna no podrán reformarse aquellos que tratan de sobre la forma y sistema de Gobierno.

“No podrán reformarse en ninguno de los casos los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. ¿Se le olvidó cambiar (o) eliminar este inciso?, esos cambios que han hecho no son ni legales ni constitucionales porque todavía existe un inciso del Artículo 248 que dice que la alternabilidad de la Presidencia de la República no se puede cambiar”.

Además, el opositor cuestionó sobre, “¿quién le ha dado la mentira a Nuevas Ideas que el rol de los diputados de la Asamblea Legislativa es poder modificar o reducir el periodo de un funcionario público elegido por elección popular?”

Nuevas Ideas emitió un decreto transitorio para que el actual periodo presidencial finalice hasta 2027 y en ese año hacer elecciones generales. A pesar, que la población eligió a Bukele por un periodo de 5 años, pese a estar prohibido por la Constitución.

“Estamos claros que estos cambios de la Constitución que hicieron un día antes de salir de vacaciones, simplemente para concentrar el poder y ajustar todos los procesos para que las próximas elecciones se generen beneficios para ellos y no para el pueblo salvadoreño”, concluyó Lira.

