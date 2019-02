Las letras de Herbert Vaquerano

Debido a la reciente publicación del relato muy ameno “Un buen samaritano”del poeta y periodista Luis Antonio Chávez en la página 4 de este suplemento literario, único en su especie en El Salvador, de fecha 19 de enero del corriente año, publicamos dos poemas cortos, el primero del mencionado autor y el segundo de mi autoría, de la misma fecha ambos concordantemente, en la celebración de la primavera de los poetas auspiciada por La Alianza Francesa de San Salvador:

Fiesta

¡Epa, epa!

a esta fiesta no me han invitado -dijo el hombre

-No es necesario- respondieron

a tu fiesta vamos todos…

cada dos de noviembre…

24-3-2005.

Shúchit: flor, virtud

Unges siempre la cultura,

Cultura oriunda

Haciendo excelsitud

Inminente de nuestra rotunda,

Tan sapiente creatura

Ocarinas suenen,

Tañan ecos pajariles

Ofreciendo tunamiles.

S.S., 24-3-2015

Shuchit, del nàhuat: flor

Tunamil, nàhuat: milpa de verano.

El mito del eterno retorno (Mircea Eliade)

Crítica filosófica amerrikike ( del maya, gentilicio de Amerrikua, paìs de los vientos).

Este mito existe en nuestra antigua cultura náhuat en el Xipe tòtek youalauana mexica, muy crudo como si fuese cruel, pero no, el Santo Señor desollado de la noche, Señor de la Primavera- primera verdad-, es el mismo del Eterno retorno cíclico y del cuadrante del cosmos girando siempre ineludible y siendo implacable por la eternidad. La parábola del desollamiento es lo que nos eriza porque nuestro pensamiento mestizo deformado no puede comprender el significado de envolverse con la piel del sacrificado que no representa màs que ese eterno retorno el cual nos parece tan fatal.

Prof. Herbert Edmundo Vaquerano