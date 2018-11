Laboratorios Vijosa recibe certificación “Mejores Prácticas Empresariales”

Oscar López

@OscarCoLatino

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) entregó la certificación: “Mejores Prácticas Empresariales” a Laboratorios Vijosa por ser pioneros en implementar una “obra verde”, en su mega planta. Con este esfuerzo, el laboratorio se suma al esfuerzo global de preservar los recursos naturales.

Laboratorios Vijosa presentó a la ASI el proyecto denominado “Cuidando el medio ambiente para todos con el aprovechamiento de energía limpia

y sustentable”, que consiste en la instalación, operación y mantenimiento de una planta solar de más de cinco mil 300 paneles fotovoltaicos, con capacidad de generar dos mil 800 megavatios por

año.

Mónica Saca, gerente de Mercadeo de Laboratorios Vijosa, comentó: “sabemos que El Salvador y el mundo entero tenemos un problema climático y ante esa problemática, Laboratorios Vijosa se suma a ayudarle al mundo y a las nuevas generaciones para que podamos contar con recursos más adelante”.

Saca agregó que Laboratorios Vijosa es el primer laboratorio “verde” en la región centroamericana, ya que con la iniciativa disminuirá la huella de carbono en un mil 900 toneladas. Además de la instalación de la planta solar, la empresa ejecuta otras medidas para la reducción del consumo energético en su mega planta.

“Laboratorios Vijosa, en su nueva mega planta, a parte de contar con el proyecto solar que es único en la región, también hemos puesto diferentes características en nuestro edificio para poder ahorrar

energía, por ejemplo, se están utilizando vidrios especiales en todo el edificio con los que se podrá disminuir la necesidad de aire acondicionado, se utilizan paredes insuladas en todas las plantas de producción, tenemos luces LED”, detalló Saca.

Saca indicó que la motivación de Laboratorios Vijosa para instalar

este tipo de tecnologías en su mega planta es contribuir a que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de los recursos del medio ambiente.

“Hay estudios que dicen que si seguimos así, para el 2050 no habrán recursos para dos tierras, solo tenemos una tierra, necesitamos todos ponernos en sinergia para ayudar al medio ambiente. La inversión es millonaria no solo para este proyecto, no solo la planta solar, sino de toda la tecnología que se está utilizando”, concluyó Saca.

La certificación que entrega la ASI está enfocada en reconocer las mejores prácticas en Responsabilidad Social Empresarial, y la pueden obtener todas las empresas legalmente constituidas con operaciones en El Salvador, del sector industrial.

Las empresas que recibieron la certificación fueron asesoradas bajo la

metodología de mejora continua cuyos principios son: transparencia empresarial, ética, compromiso, responsabilidad y liderazgo.