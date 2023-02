La Selecta disputará el primer amistoso internacional en Marzo contra Honduras

Rebeca Henríquez

El presidente del Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Humberto Sáenz Marinero, dio a conocer en el programa radial La Tribu FM, algunas novedades que enfrentará el balompié salvadoreño en los próximos meses, entre ellas, un fogueo amistoso de la selección mayor en marzo, la participación de la sub-20 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, y además profundizó en el inconveniente de patrocinio del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) a la Primera División.

Sobre la problema que enfrentaría el INDES y la Primera División sobre el no cumplimiento de los principios de la FIFA en el patrocinio, Sáenz mencionó que el convenio se dio a conocer a inicios de 2022, pero no hubo en su momento información concreta con la Federación, y lo que sucedió fue que el comité dijo a los presidentes de los 12 clubes de la Primera División que debían ser conocedores del tipo de relación que iba a formarse, para analizarlos, pero finalizó el año y no tuvieron acceso a ello, hasta enero que hicieron llegar el primer borrador del convenio.

“Nosotros desde siempre les dijimos a los presidentes de las ligas que no veíamos ningún inconveniente con ningún acuerdo de carácter comercial, pero que tenían que ser muy cautos al momento de identificar si habían otras actividades que se pretendían realizar y que corresponden a la Federación, como miembro de FIFA”, dijo Sáenz, debido a que la FESFUT es la única institución encargada de la organización, gestión y administración deportiva, por ende ningún institución más puede hacerlo o tratar de hacerlo.

El presidente ahondó en que se mantuvo comunicación con las observaciones que FIFA y CONCACAF hicieron sobre las propuestas del convenio y se comunicó a los clubes para que las tomarán en cuenta. Sin embargo, y aún con aspectos no solucionados en la documentación se firmó el patrocinio, fue cuando se dio a conocer la misiva que envió la FIFA donde mencionó que la relación “comercial” significaría el no cumplimiento de los principios de la entidad internacional.

En un inicio, cuando se dio a conocer la carta enviada por la FIFA a la Federación se malinterpretó que el torneo tendría un paro debido a lo ocurrido. Sin embargo, la FESFUT desmintió los hechos y aseguró que la problemática podría ser resuelta si las partes interesadas, en este caso, Primera División, el INDES y la Federación llegaban a un acuerdo para solucionar la problemática, sin restringir los acuerdos con el ente internacional.

Sobre la Selecta, el representante del fútbol salvadoreño confirmó que la selección mayor tendrá un nuevo fogueo el próximo 22 de marzo en el BMO, Los Ángeles, en Estados Unidos, contra la Selección Nacional de Honduras.

Además, Sáenz Marinero confirmó que la selección sub-20, participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, luego del aval que dio la CONCACAF, ya que determinó que la participación no influiría en la competencia, según mencionó, tendrá un nuevo director técnico de cara al evento deportivo que se disputará del 23 de junio al 8 de julio. Sin embargo, no reveló quién tomará el cargo.