“La PDDH está distanciada de la ciudadanía y eso hay que cambiarlo”: Roberto Martínez

Patricia Meza

@Pmeza1

La Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) esta próxima a tener un nuevo titular; 23 candidatos se han sometido en la Asamblea Legislativa para ostentar este cargo. Entre ellos, Roberto Martínez Díaz quien con 19 años de trabajo en la institución, pretende dar un cambio que coadyuve al respeto y la garantía de los derechos humanos de los salvadoreños.

Martínez llega con la disposición de cambiar el papel que ha jugado la actual administración de la PDDH; ya que ésta a su juicio ha dejado en el olvido su principal función: ser la defensora de los derechos humanos de los ciudadanos y abonar a la educación en los mismos a todos los salvadoreños por igual.

“Hay un asunto estructural quizás de una forma tan mal intencionada, se ha dicho en los medios que la PDDH defiende delincuentes. Es un asunto que no esta superado. Si se dice algo en los medios, eso muestra nada menos el desconocimiento de los derechos y porque el mismo sistema ha fallado (…). Es el sistema que esta diseñado para que los derechos humanos no se respeten y, empezando con la educación, ¿cuándo son los derechos humanos más vulnerados? Cuando los derechos no se conocen”, explicó.

Para el candidato, hay un enorme reto en esta coyuntura de poder incentivar a las personas para que sean las protagonistas de las defensa de sus derechos.

En tal sentido, Martínez Díaz propone tres ejes de trabajo: el primero de ellos es garantizar la protección de los derechos humanos. “Investigar denuncia de oficio, emitir opiniones en algunas leyes son parte de la protección de los derecho humanos, uno de los pilares del accionar de la institución”, comentó.

Un segundo eje sería responder a la deuda actual que tiene la administración de la PDDH, que es la promoción de los derechos humanos y la participación ciudadana.

“Hay que hacer una especie de convocatoria de todas las mesas temáticas en donde, por ejemplo, puedan participar en el tema de los migrantes, seguridad ciudadana, medio ambiente. Hay que tener una mesa de género, una mesa de niñez y juventud, diversidad sexual.

Uno de los temas que esta bastante abandonados y no se le ha dado su lugar es la población indígena. Debe haber una mesa temática de población indígena. Son necesidades diferentes, opiniones distintas que se aglutinan por intereses y están relacionados con derechos humanos”, dijo.

Y es que para el candidato, la procuraduría no puede sola debe tener el apoyo de la comunidad. “No podemos estar ignorando qué son los derechos humanos. Si una persona no sabe escribir y leer, eso es violación a los derechos humanos. Tenemos que mandar ese mensaje claro de que la defensa de los derechos humanos pasa por la defensa de la dignidad humana”, explicó.

De igual manera, propone que se hagan comités locales de protección de los derechos humanos en las comunidades.

El último eje es el fortalecimiento institucional, en dos sentidos: uno es con el personal a nivel interno, haciendo el mejoramiento de las destrezas, para que puedan atender de manera correcta a la ciudadanía, y el otro es la firma de convenios y alianzas con organismos internacionales y nacionales.

También, promover la adquisición de locales propios, ya que tras 28 años de creación, la PDDH no cuenta con locales propios ni en sede central, ni en los departamentos.

Martínez Díaz dice, que actualmente hay que rescatar a la PDDH del alejamiento que ha tenido con todos los sectores poblacionales.

“La PDDH esta distanciada de la población, esta ausente, no vemos pronunciamientos por los derechos humanos, no vemos pronunciamiento en defensa de los derechos colectivos de las personas. Se ve que esta ausente. La situación que esta actualmente es que hay que rescatar a la PDDH”, dijo.

“Tengo la formación y experiencia, tengo la voluntad, la determinación; sobre todo la defensa de los derechos humanos”, señaló.