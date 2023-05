La OPS recomienda a los Estados mejorar el manejo de la hipertensión

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Un mejor manejo de la hipertensión en la región de las Américas, podría salvar alrededor de 420 mil vidas al año, enfatizó Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Un mejor manejo de la hipertensión podría salvar 420.000 vidas al año en las Américas, recalca el Director de la OPS

En víspera del Día Mundial de la Hipertensión, este próximo 17 de mayo, doctor Barbosa instó a los países de la región a intensificar los esfuerzos para mejorar el manejo de la hipertensión, a fin de salvar alrededor de 420.000 vidas al año en las Américas.

El doctor Barbosa sugirió el fortalecimiento de los servicios de atención primaria de salud, así como la implementación de políticas para reducir el consumo de sal, la promoción de una dieta saludable y la actividad física entre la población, que son clave para hacer frente al factor de riesgo de la principal causa de muerte en la región.

La hipertensión afecta a 180 millones de personas en la región (18% adultos), que a menudo no presenta síntomas ni signos y, por lo tanto, con frecuencia no se diagnostica ni se trata, comentó el director de la OPS.

La hipertensión o presión arterial alta es el principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en la región, informa la OPS, y añade es responsable de alrededor de 2 millones de vidas perdidas cada año.

“Esto es grave porque la hipertensión no diagnosticada y no controlada puede desembocar en infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca o accidente cerebrovascular”, añadió, el director Jarbas Barbosa.

No obstante, en las Américas, informó la OPS, más de un tercio de los hombres y una cuarta parte de las mujeres entre 30 y 79 años con hipertensión, desconocen que la padecen.

Y quienes si saben que tienen hipertensión y reciben tratamiento, solamente un tercio (36%) la tiene bajo control.

El director de la OPS destacó que los países deben “acelerar sus esfuerzos para ampliar y asegurar el acceso equitativo a la atención de la hipertensión”.

También, proporcionar capacitación para que los enfoques sanitarios, como los más recientes de diagnóstico y tratamiento a esta condición, se practiquen en los centros de atención primaria de salud de todas las Américas.

Barbosa citó entre las nuevas iniciativas a “HEARTS”, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un modelo de atención para la gestión del riesgo cardiovascular que actualmente se está implementando en alrededor de tres mil clínicas de la región.

La OPS también sugiere garantizar que los centros de atención primaria dispongan de aparatos de medición de la presión arterial validados clínicamente. También es clave para diagnosticar y tratar con precisión la hipertensión, añadió el doctor Barbosa. Sin embargo, muchos carecen de este equipo vital.

Los países pueden acceder a estos dispositivos, así como a medicamentos antihipertensivos de calidad garantizados a precios competitivos a través del Fondo Estratégico de la OPS, un mecanismo de adquisición conjunta de medicamentos esenciales y tecnologías sanitarias.

Los cambios en el estilo de vida y el uso de medicamentos para la hipertensión también son fundamentales para reducir y controlar esta condición.

El Día Mundial de la Hipertensión se celebra el 17 de mayo de cada año para generar conciencia sobre la necesidad urgente de promover la prevención, la detección y el control de la hipertensión. El lema de este año es “Mida su presión arterial con precisión, contrólela y viva más tiempo”.

La OPS, establecida en 1902, es la organización internacional de salud pública más antigua del mundo, y que trabaja con sus países miembros para mejorar la salud y la calidad de vida de los pueblos de las Américas.

Y también sirve como la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).