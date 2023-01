“La nueva Ley Integral de Pensiones es regresiva”: MTPD

Gloria Silvia Orellana

“Nos sentimos ofendidos”, dijo Patricio Pineda, integrante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna (MTPD), ante la reciente aprobación de reformas hechas por el partido oficial Nuevas Ideas y partidos aliados, en la Asamblea Legislativa, a la ley de pensiones, pero que ellos llaman “Ley Integral de Pensiones”.

“La llaman -integral- pero no resuelve el tema de fondo que son las bajas pensiones. Existe una gran cantidad de personas que no han hecho efectivo su proceso de jubilación, precisamente porque su pensión no le augura más que una cantidad de 400 dólares”, argumentó Pineda.

La marcha por una “Pensión Digna” fue apoyada por confederaciones y federaciones sindicales, y otras gremiales, así también por organizaciones del movimiento social, quienes se pronunciaron ante la sociedad civil y denunciaron lo que consideran un “grave retroceso” en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos sociales de la clase trabajadora.

“Queremos aclararle a la población salvadoreña que el aumento recibido por nuestros hermanos pensionados por vejez, que son alrededor de 120 mil personas, es un derecho que han recibido y nos alegramos por eso, pero el problema está en la fórmula de cálculo que utilizan”, afirmó.

“Ahora llevamos a Casa Presidencial una propuesta desde la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, para que se cambie esa fórmula que es la que está generando cálculos de pensión muy regresivos (que retroceden gradualmente)”, agregó Pineda.

Asimismo, señaló que la MTPD realizó un estudio actuarial de las recientes reformas a la Ley Integral de Pensiones, impulsada por el Ejecutivo, que Pineda lamentó por el “ocultamiento de información”, ya que la Superintendencia del Sistema Financiero “reservó toda la información” relacionada con los 176 o 179 documentos de estudios actuariales que fueron presentados y acumulados.

“De acuerdo a nuestro análisis, y se explica en nuestra propuesta, existe un déficit a nivel colectivo de casi 27 mil millones de dólares, es decir, se ha disparado el déficit previsional”, acotó.

“Y con todas las promesas que se están estableciendo en la ley, como el aumento del 30% a las próximas pensiones a calcularse, y los pagos, como las pensiones de los veteranos de guerra, los programas de FROPOLYD, el pago de certificado de traspaso, el certificados de traspaso complementario y la garantía estatal de pensión mínima, entre otras cargas, lo van asumir los cotizantes”, indicó Pineda.

La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna considera esta situación como un “mal augurio”, porque en el corto plazo el sistema de pensiones podría entrar en una crisis colectiva de la “Cuenta de Garantía Solidaria” y que será una realidad impactante para quienes a unos años más adelante hagan su cálculo de pensión.

“En el inciso 1, del artículo 98 de la nueva ley de pensiones, ese aumento del 30% lo va asumir el cotizante, y cuando vaya a pedir el cálculo de su pensión va a tener un cálculo -puro y duro- le darán un resultado al que tendrá que agregarle el 30%, pero el dinero de ese 30% lo pone la cuenta individual -ese mecanismo- hará que en el inmediato plazo se agote de la cuenta individual”, explicó.

“Y si sumamos el inciso 6to del mismo artículo 98, que afirma que agotada la cuenta individual -usted- entra a pensión mínima y de acuerdo al 114 de la ley , la pensión mínima es de 304 .17 dólares. Qué tal, si a una persona le calculan una pensión de 800 dólares y al agotarse le bajan a 304 .17 dólares, eso es regresivo y no lo podemos permitir los trabajadores”, reiteró Pineda.

Pineda también lamentó que el Ejecutivo no haya tenido acercamientos con la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, que ha presentado en los últimos años 5 estudios actuariales con análisis financiero para el manejo de las pensiones, presentando la última en el año 2019, que no solo propone mejores pensiones sino también, estabilidad en el sistema.

“Todos coincidimos en que ofrecer un aumento del cual no doy garantía de sostenibilidad -eso señores y señoras- que está cercano a un proceso de elección, no es más, que una intención electorera y que conocemos como populismo político. Y los populistas llevan al fracaso a toda la nación y nosotros solo queremos eso, frenar ese impacto que se viene en el más cercano plazo”, apuntó.

“Recordemos que hemos entrado a una recesión económica mundial, que va a recrudecer el Sistema de Pensiones -de hecho ya lo hizo- y varios miembros de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, lo advertimos cuando se dio el fenómeno de la rentabilidad abajo de cero y se cumplió. Y nuestro estudio actuarial nos arroja un déficit de 27 mil millones de dólares. Pueblo salvadoreño eso se llama Insostenibilidad del Sistema de Pensiones”, reiteró Pineda.

En cuanto a la propuesta de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Pineda señaló, que la propuesta en cuanto a la “fórmula de cálculo de pensiones”, que ofrecen, puede remediar o frenar ese impacto del déficit. Siendo una “fórmula de cálculo mixta”, que le garantizará al trabajador y trabajadora 2 cálculos: el primero administrado por la Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que consideró Pinera, es de los pocos puntos “rescatables” de las reformas al sistema de pensiones, al ser institución pública que pueda competir en el mercado previsional con las AFP.

Y el segundo cálculo surgiría de las cuentas individuales de los cotizantes, a una tasa de cotización del 16%, pero con una fórmula de cálculo que desaparezca o elimine la inequidad de los grupos llamados optados versus los obligados.