La noticia del New York Times debe ser de debate público sostiene Manuel Flores

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Manuel Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dijo que los señalados en el reportaje del New York Times deben responder y las autoridades deben iniciar una investigación, y que esta noticia debería ser parte del debate público por su relevancia.

El lunes pasado, el medio estadounidense The New York Times reveló que el director de Centros Penales, Osiris Luna intentó, en 2020, brindar información de la tregua que hubo entre el Gobierno de Bukele y las pandillas. Osiris Luna pidió un “asilo de lujo” a cambio de testificar en contra del Gobierno de Bukele por su tregua con las pandillas.

“Los que deberían de dar una respuesta es el gobierno, los señalados con nombre y apellido”, dijo Manuel Flores en el espacio de entrevista con Julio Villagrán, al ser preguntado sobre el tema.

Flores destacó la hipocresía de la política del país, “y cuando hablo de hipocresía no se salva casi nadie, porque la política ha servido para jugar con el pueblo”.

“En una entrevista lo dije, deben de ser juzgados sin excepción, todos los que negociaron con la sangre del pueblo (en referencia a pactar con las pandillas)”, agregó Flores. El Gobierno de Bukele ha sido señalado en múltiples ocasiones de negociar con las pandillas para reducir el número de homicidios; sin embargo, Bukele ha negado estas negociaciones.

“Periódicos de Estados Unidos como The New York Times saca una noticia (sobre que Osiris Luna habría intentado confesar las negociaciones del GOES y las pandillas), lo primero que debe de hacerse es investigar si es verdad, pero, al contrario, tratan de ocultar la noticia cuando no le conviene”.

Flores sostuvo que debería ser objeto de debate la noticia del New York Times, el cual catalogó como “escándalo mundial”, sin embargo, “tratan de ocultarlo”. El dirigente político comentó que ningún diputado, ministro o dirigente de Nuevas Ideas ha opinado sobre la noticia, “porque de manera cobarde están escondidos”.

El Gobierno no se ha pronunciado sobre este tema; tampoco Osiris Luna, quien ha desaparecido del espectro público y político.

Congreso FMLN

Manuel Flores informó que el congreso nacional iniciará el 10 de julio y finalizará el 10 de octubre, fecha en que el FMLN cumple 45 años. “Durante 3 meses se va a desarrollar debate, propuestas y asambleas”, informó Manuel Flores.

El dirigente de izquierda sostuvo que la clave para que el FMLN vuelva a la carga es que deben de morir actitudes como la división y el odio, no se pueden construir alternativas odiando, debe de construirse alternativas con propuesta, solidaridad, mística y ética.

