La memoria es un derecho que debe cumplirse por las víctimas de las masacres, represión y toda la violación a los derechos humanos antes, durante y después del conflicto Armado en El Salvador.

El vicerrector de la Universidad de El Salvador (UES), Nelson Granados, en compañía de Josefina de Rodríguez, coordinadora de la Comisión especial de Investigación, participaron en la ponencia del Director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, Francisco Estévez.

Estévez contó cómo fue el proceso de construcción de este museo, que conmemora a las víctimas que sufrieron violación de derechos humanos durante la dictadura militar (1973 – 1990).

Desde 2008 se colocó la primera piedra del edificio y desde ese momento se inició una construcción que aún no para. Cada persona que llega hace un aporte, no solo económico, si no que lleva piezas de mucho valor, como una carta, una prenda, fotos de los sobrevivientes y víctimas de estos abusos.

“No ha sido fácil mantener este museo, hace unos años un funcionario, centro derechista en Chile, dijo que iba a cerrar el museo porque estaba lleno de mentiras, pero eso reunió a 20 mil personas a defender la memoria de su país”, narró.

El Salvador, para llegar esa representación, va a pasos muy lentos, dijo el Rector de la UES, Roger Arias, quien ha pedido una audiencia para crear el Museo de la Memoria Histórica en el Cuartel San Carlos, que está cerca de la universidad, para conmemorar a las personas desaparecidas y masacrados en los 70, 80 y principios de los 90, cuando el ejército se tomó las instalaciones de la universidad.

El vicerrector de la UES afirmó que es necesario generar una educación en derechos humanos en los jóvenes y adultos para conocer la historia de El Salvador, y no vuelva a pasar.