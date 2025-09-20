La festividad a Santa Tecla de Iconio

Compartir

Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

Este próximo 23 de septiembre, la Ciudad de Las Colinas se viste de gala en honor a Santa Tecla de Iconio que, de acuerdo con la tradición católica, era discípula del apóstol San Pablo.

Entorno a su fiesta, existe una controversia entre historiadores sobre si es o no la patrona del municipio, en tal sentido existen dos teorías: 1) en 1854, en el marco de las actividades fundacionales de la Nueva San Salvador, el presbítero José Ignacio Zaldaña (+) hizo jurar a los presentes celebrar año con año al Niño Jesús en su Natividad, lo que la convierte en copatrona; 2) por su parte, don Ernesto Rivas Gallont (+), en su libro “Santa Tecla su historia y los cuentos” señala que la iglesia católica festejó a la santa hasta 1969, fecha en que el Calendario Romano General abolió su fiesta; en el mismo documento reza que en el municipio sus festejos datan de los años 30s en las que se desarrollaron con normalidad; por lo que toca a las autoridades eclesiásticas aclarar este dilema.

Santa Tecla de Icono es patrona de la provincia de Tarragona España, fue una mártir anatólica del siglo I, venerada como santa por parte de la Iglesia católica y ortodoxa; se le reverencia como modelo de castidad femenina por los primeros movimientos ascéticos cristianos, es celebrada el 23 de septiembre, fecha de su festividad en la iglesia católica, en las Iglesias orientales se festeja el 24 de septiembre.

En la Ciudad de las Colinas tuvo su mayor auge de los años 30s a los 60s, en los barrios de San Antonio, Candelaria, El Calvario, Belén y El Centro, donde existían capitanas de barrio, encargadas de las famosas “Entradas”, que según Carlos Roberto Alvarado Peña (+), “cada barrio se lucía con carros alegóricos, acompañados de cuetes de vara y música de banda hacía la parroquia de Concepción, donde se realizaba la novena a la santa, culminando con la misa solemne a la que asistían autoridades locales y feligresía en general.

En 2004, surgió la iniciativa de don Ernesto Rivas Gallont (+), y Tecleños de Corazón, de rescatar esta bella tradición religiosa, por lo que se solicitó al arzobispo de San Salvador monseñor Fernando Sáenz Lacalle (+) su autorización para venerar de nuevo a la santa, emitiéndose para ello un decreto eclesiástico, en el marco del 150 aniversario de fundación de la ciudad.

En 2009, el Comité de Festejos de Santa Tecla inició la tradición de la “Virgen Peregrina”, recorriendo las ocho parroquias de la Vicaría Tomás Pineda y Saldaña, culminando el 23 de septiembre en la iglesia de la Inmaculada Concepción. En 2024 el padre Luís Acuña, nuevo párroco de dicho santuario, develó la nueva imagen de la santa, que se encuentra expuesta en el altar mayor para su veneración. Lamentablemente, esta fiesta religiosa como muchas otras, pasan inadvertidas por un sector de la población y las autoridades locales, como una muestra visible del desinterés a nuestras tradiciones y costumbres ¡¡¡Que viva Santa Tecla!!!

