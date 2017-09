Karen Masís una “Belleza Alternativa”

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

El mundo de los tatuajes ha sobrepasado los límites establecidos por la sociedad, ahora perfectamente encontramos modelos de pasarelas con estas muestras de arte, los hay desde los más pequeños y discretos hasta piezas que retan la atención de los demás por su gran tamaño. Karen Masís es una modelo alternativa que visita otros países mostrando como ha convertido su piel en un lienzo de arte.

Durante la Expo Tatto 2017 El Salvador Karen nos visitó y compartió en diferentes medios de comunicación su experiencia, conoció El Salvador y quedó cautivada al visitar, El Lago de Coatepeque, Joya de Ceren, San Andrés, El Boquerón y Plaza Volcán entre otros destinos turísticos.

¿Qué es para Karen Masís la belleza femenina?

Para mi todas las mujeres son bellas, yo me siento feliz por mis tatuajes y creo que otras mujeres se pueden sentir orgullosas por que no los tienen, estandarizar la belleza no es nada bueno, en el modelaje alternativo es muy importante representar a la mujer , en mi caso porque además represento a mi país y me realizo como persona, llevo un pedacito de mi país a donde voy.

¿Cuánto tiempo llevas como “Modelo Alternativa”?

Pues 3 años como Modelo alternativa, pero anteriormente intenté entrar a agencias de modelaje pero como no cumplo con el 1.70 de estatura y tengo tatuajes no pude, pero luego me enteré del modelaje alternativo y empecé a irme por ese lado que realmente “es mi charco” como decimos.

¿Cuándo iniciaste a tatuarte?

Me empecé a tatuar a los 17 años y ahorita tengo alrededor de 12 ó 13 tatuajes.

¿Cómo ve la aceptación de las mujeres tatuadas en la sociedad de Costa Rica?

Hoy en día en mi país esta imagen es muy aceptada, se ha roto el estigma , es muy normal encontrar profesionales con tatuajes, los mayores están aceptando esta forma de arte

¿Qué dijo tu familia de tus tatuajes?

A mis papás no les hizo mucha gracia, pero poco a poco lo han ido aceptando al punto que mi papá se hizo un tatuaje hace unos años, la gente le tiene miedo a lo desconocido, mis papás antes no sabían lo que era esta forma de arte ahora que me ven a mi con los que me hago y con el tiempo han cambiado su mentalidad

¿Has visitado otros países mostrando tu arte?

he estado en Panamá, Guatemala, México y ahora El Salvador.

¿En comparación a otros países y Costa Rica como ve la aceptación de los tatuajes?

Yo siempre he pensado que en mi país hay mucha apertura y aceptación , es muy normal encontrar en la calle a personas tatuadas y orgullosas de su piel.

Fueron varios días los que Karen estuvo en nuestro país y agradeció las atenciones de parte de los organizadores del evento que la invitaron y de la gente en general con la que pudo compartir, afirmó que estaba fascinada con las pupusas y que había comido muchas, entre las cosas que ella más disfruta de estos viajes es la gastronomía, entre risas dijo que no le importaba la dieta y que estaban deliciosas.