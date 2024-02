Karateca salvadoreña Helen Galán se corona como “el puño de oro” en el CCONDEKA 2024

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La karateca salvadoreña Helen Galán se convirtió en la reina del XXIX Campeonato Centroamericano de Karate (CCONDEKA 2024), que se llevó a cabo en la Cuna del Mágico, en el estadio nacional Jorge «El Mágico» González, al coronarse con cuatro medallas de oro y una de bronce, lo que la convirtió no solo en la atleta más destacada de la azul y blanco, sino también del campeonato regional.

“Me siento satisfecha por lo que he alcanzado. En el primer día de competencia sumé un oro y un bronce, en senior logré llevarme el primer lugar en cada presentación que hice. He dado mi cien por ciento este año, he empezado muy bien en katas, gracias al esfuerzo hecho en años anteriores”, mencionó.

La karateca obtuvo en el evento senior medallas de oro en kata individual, kata por equipo y en kumite individual en categoría -50kg; en sub-21 se adjudicó un oro y en kata individual y un bronce en kumite individual en categoría -50 kg.

Galan es uno de los mejores puños de la Federación Salvadoreña de Karate, a nivel generacional, el arte se le fue transmitido por los ex karatecas Carlos Galán, quien obtuvo resultados sobresalientes en kumite y Georgina Cruz de Galán, quien supo manejar la kata.

La deportista aseguró que toda su carrera trabajó por tener un inicio de año como lo ha tenido en este 2024, con resultados positivos y con la posibilidad de mostrar que es un atleta completa, al tener la oportunidad de colgarse medallas tanto en kata y en kumite.

Al respecto sobre la medalla de oro en kumite senior, la atleta dijo sentirse cómoda al saber que el primer lugar siempre sería para El Salvador y aseguró que disfrutar una final ante Sofía orantes la motivó a ser una buena compañera y rival.

“Con Sofia nos venimos enfrentando desde que iniciamos en el deporte y desde que peleamos en la misma categoría. Siempre damos un buen combate, me alegra por su medalla”, dijo.

Sobre el enfrentamiento de Sofía y Gabriela Izaguirre mencionó que: “se enfrentaron en semifinal y terminaron en empate 0-0 y según las reglas del combate, el atleta que presione o tenga intención de ganar es quien avanza y en este caso fue Sofía”, algo que según la atleta, en la categoría lograron primer, segundo y tercer lugar.

De cara al CCONDEKA, Galán participó en el Samurai Cup, en Houston, Estados Unidos, competencia donde ganó el bronce en kata y plata en kumite, ambas categorías senior, y en la Copa El Salvador se colgó un oro en kata individual mayor y un oro en kumite -50 kg.