Juzgado suspende temporalmente orden de desalojo a Cooperativa El Bosque

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las 300 familias de la Cooperativa El Bosque, cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad, fueron notificadas la tarde de este jueves que el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, suspendió temporalmente la orden de desalojo, programada para el próximo 22 de mayo.

Desde el viernes de la semana pasada, estas familias se han manifestado pacíficamente para pedir la ayuda del presidente de la República, Nayib Bukele, a fin de no ser desalojadas de sus viviendas, por lo que se concentraron en las cercanías de la residencial Las Piletas y Residencial Los Sueños, donde vive el mandatario.

Sin embargo, la noche del 12 de mayo, la UMO y la Policía Nacional Civil (PNC) reprimió la protesta, y capturó al pastor de la iglesia Elim de la comunidad y presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, y a Alejandro Henríquez, abogado asesor de las personas afectadas. Ambos permanecen detenidos en la delegación policial de Lourdes, Colón.

Mientras tanto, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, indicó que se reunieron con las familias de la Cooperativa El Bosque para llevarles un “mensaje de apoyo y tranquilidad”.

La ministra dijo que han formado un equipo técnico, social y legal para trabajar con otras instituciones y las familias.

“No es un caso fácil, porque como lo explicó nuestro presidente Nayib Bukele, hay una serie de antecedentes y como muchas familias en el país fueron víctimas de un sistema de corrupción. Este es uno de los muchos casos que atenderemos y daremos seguimiento”, publicó Sol en redes sociales.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que este caso de la Cooperativa El Bosque no es el único en el país y el deber del gobierno es trabajar para que gradualmente todas las personas tengan las condiciones de acceder a una vivienda, sin importar su situación.

“No podemos solucionar los problemas basados en quién grita más fuerte, nosotros no les quitamos las tierras, no les cobramos por asesorías, no los manipulamos y mucho menos los estafamos, tampoco los usamos como carne de cañón”, expresó, sin embargo, ordenó a la Policía Militar y la UMO que disolviera la protesta violentamente.

Recalcó que, en este caso específico, y porque las ONGs aseguran estar trabajando para ayudarles, se les pondrán un impuesto y con lo recaudado, solucionarán de una vez por todas la situación de esta comunidad, “y así las ONGs podrán cumplir con su misión de apoyar a la gente”, amenazó.

Según el mandatario, en 1985 el ISTA adjudicó 384 manzanas a la Cooperativa El Bosque, en Santa Tecla, para que 300 familias campesinas en el marco de la Reforma Agraria.

En los años 90, la cooperativa adquirió un préstamo con el Banco Agrícola para cultivar café, de $366,613.54, sin embargo, en1998, una plaga y la caída de los precios del café destruyeron la cosecha, no pudieron pagar y la situación se complicó para ellos.

“En 2003 buscando una salida, el banco les presentó a Luis Palomo, de L.M. Lotificaciones (luego PROYIN), quien les ofreció una salida técnica y con posibilidad de ganar dinero: medir, lotificar, vender y pagar”, externó Bukele.

Según Bukele, firmaron un contrato formal para servicios de medición, parcelación y trámites. En el documento se especifica que la cooperativa pagaría a Palomo en efectivo y el restante porcentaje se cancelarán mediante el traspaso de tierras a favor de la sociedad.

Palomo reclama a la cooperativa $800,000.

