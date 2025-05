Nuevas Ideas habría solicitado 5 millones a COSAVI para elecciones de 2021

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas, el partido político de Nayib Bukele, tuvo una relación muy cercana con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI) desde 2020, año preelectoral, hasta 2024, cuando se reveló el desfalco. Nuevas Ideas pidió 5 millones en 2020 a la institución para desarrollar las campañas electorales de 2021.

Prensa Comunitaria (Guatemala) y Reporteros de Investigación (Honduras) revelaron que la relación incluyó préstamos y donaciones por al menos 7 millones que involucran, entre otros, a Xavier Zablah, primo del presidente salvadoreño y presidente de Nuevas Ideas, y a una docena de alcaldías administradas por ese partido.

Los medios señalan que, a finales de 2020, los partidos políticos se preparaban para las elecciones legislativas, las cuales serían importantes para Nuevas Ideas, ya que conseguirían el poder absoluto.

“En el camino político de Bukele, Zablah solicitó un préstamo de 5 millones de dólares a COSAVI. Así consta en una carta dirigida a la junta directiva de la cooperativa el 10 de noviembre (2020), sellada por Nuevas Ideas y firmada por Zablah”, dijo el medio.

Según se informó, Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación confirmaron la autenticidad de la carta con dos ex empleados de la cooperativa y cotejando la firma de Zablah en el documento con la que aparece en el asiento del Documento Único de Identidad, que es de dominio público.

En la carta en cuestión del 10 de noviembre de 2020 Zablah informó a COSAVI sobre los destinos del dinero que el partido Nuevas Ideas ya entonces había solicitado. “El préstamo en trámite por el monto de cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América ($5,000,000.00) a plazo de un año es debido a la necesidad de reforzar nuestro capital de trabajo en vista de las próximas elecciones legislativas y municipales a realizarse el día 28 de febrero del año dos mil veintiuno… por lo que surge la necesidad de incrementar nuestros recursos para la realización de las actividades de este partido político”, reza.

Lo anterior, no es para menos, ya que Bukele y su partido buscaban a toda costa, meterse en la Asamblea Legislativa, quitar a la oposición y así destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.

Se sabía que COSAVI era donante de Nuevas Ideas; de hecho, la investigación recuerda que un documento publicado por Acción Ciudadana probó que, también en 2020, el partido oficialista recibió una donación de $60,000. Había también una relación financiera a través de créditos, como demuestra la carta de Zablah.

“Documentación interna de la cooperativa y mensajes electrónicos entre sus ejecutivos indican que el vínculo estaba vigente en 2023, y que COSAVI y NI seguían teniendo una relación financiera”, señala el medio.

El ex gerente general de COSAVI, Manuel Coto Barrientos, tuvo cercanías con funcionarios del Ejecutivo, uno de ellos con Javier Argueta, ex asesor jurídico de Casa Presidencial, por ejemplo, el 19 de mayo de 2020 fue uno de los días en que Coto intercambió mensajes con el funcionario de Casa Presidencial.

Coto escribió a las 10:34 a.m.: “Muy buenos días mi estimado, favor me confirmas la reunión de este día si se va a realizar o no o quedamos para otro día quedo en espera muchas gracias”. Argueta confirma, dice que a la 1:30 p.m. en CAPRES. Coto, luego, aclara que ha hablado con la asistente de Argueta, quien le ha dicho que la cita será a la 1:00 p.m. “De acuerdo”, responde el exasesor de Bukele. Tras 4 años, Manuel Coto, siendo prófugo de la justicia, dijo a un allegado que “Javier” lo traicionó.

Los periodistas autores de la investigación aclaran que una persona familiarizada con esas pláticas confirmó que “Javier” es Javier Argueta, el ex asesor de Nayib Bukele.

“¿Qué pasó, se negó a algo o cayó en las mentiras de alguien?”, pregunta la persona con quien Coto chateaba en mayo de 2024, unos tres meses después de que la fiscalía pidió congelar las cuentas a varios ejecutivos de la cooperativa y pocos días después de que se hiciera pública la orden de captura contra el ex gerente. Coto contesta sin signos de puntuación: “Sí lo más seguro Fui vendido Por Javier”.

En la última semana de febrero de 2024, unas semanas antes de la intervención gubernamental en la cooperativa, la fiscalía había pedido congelar las cuentas bancarias y bienes de 10 sociedades anónimas y 36 personas naturales. El 3 de marzo, los fiscales solicitaron a un juez autorizar allanamientos en 10 propiedades vinculadas a la cooperativa, los cuales iniciaron ese mismo día. Entre el 22 de febrero y el 3 de marzo, al menos dos personas vinculadas a la directiva de COSAVI desaparecieron luego de advertir a sus familiares que sus vidas corrían peligro por lo que sabían, señala la investigación periodística.

Según se lee, la fiscalía pidió a COSAVI, ese 22 de febrero, los productos financieros de las personas a las que investigaba por el fraude. Los fiscales solicitaron la información a Judith Espinoza, entonces la oficial de cumplimiento de la cooperativa; es decir, la persona encargada por ley de vigilar que no haya lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Contra Espinoza la FGR no emitió orden de captura.

Testimonios de personas, entre funcionarios y ex empleados de la cooperativa, señalan que cuando la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la FGR intervinieron COSAVI por primera vez a principios de marzo de 2024, agentes del Estado salvadoreño “destruyeron papelería y archivos digitales que encontraron en las oficinas centrales de la cooperativa”. No se especifica qué tipo de papelería.

Manuel Coto Barrientos y otras 7 personas, incluido el alto mando de la Policía Nacional Civil, murieron en un accidente aéreo en septiembre del año pasado. A la fecha, las investigaciones sobre el desfalco de COSAVI siguen su curso, pero se ha decretado reserva por 7 años.

