Víctimas sobrevivientes del  Sumpul rinden tributo a la memoria histórica 

45 años de impunidad

Gloria Silvia Orellana

Fieles a la memoria de sus familiares y vecinos, un centenar de personas se reunieron en el “lugar santo”, en la Plan de Las Aradas, para rendir homenaje a la memoria de todas las víctimas de la Masacre del Sumpul, asesinadas mientras huían de los municipios de San José Las Flores, Las Vueltas y Ojos de Agua, Chalatenango, en el contexto del conflicto armado.

Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, quien representa a las víctimas en el sistema judicial, denunció que el caso cumplió 45 años en total impunidad.

“Conmemoramos la memoria de estos hechos tan lamentables que se han narrado en los testimonios, en las denuncias que se han hecho por la falta de justicia, la impunidad y lamentablemente, lo que ya todos estamos sufriendo, que es el retroceso democrático, el regreso a la dictadura, la violación de derechos fundamentales, la persecución, la represión y la injusticia”, manifestó.

La Masacre de El Sumpul fue perpetrada por la Fuerza Armada, cuerpos de seguridad, Fuerza Área y paramilitares de ORDEN. Contó también con la complicidad y colaboración del gobierno y ejército hondureño.

La masacre ocurrió el 14 de mayo de 1980, que dejó más de 600 víctimas mortales inocentes e indefensas de la población civil.

El camino hacia el Plan de Las Aradas, en los márgenes del río Sumpul, Chalatenango, continúa siendo tortuoso y cansado para sus visitantes. Sin embargo, no resta el compromiso de los sobrevivientes por honrar la memoria de las víctimas.

“La masacre de El Sumpul sigue en la impunidad como parte de esta perpetuidad e injusticia del pasado, que es la misma del presente y se está cubriendo y blindando al alto mando militar que está señalado en esta masacre”, indicó.

“Ya se conoció que en el Juzgado de Primera Instancia, en donde está denunciado el Alto Mando de esos años, el general José Guillermo García, como ministro de Defensa, Rafael Flores Lima, como parte del Alto Mando y el general Rafael Bustillo como parte de la Fuerza Aérea, y también Eugenio Vides Casanova como director de la extinta Guardia Nacional, que siguen en impunidad”, reseñó Díaz.

Las Aradas, un santuario de las víctimas

Alejandro Díaz rechazó la indiferencia del Estado con las víctimas porque no han buscado una forma efectiva de “dignificar a las víctimas”, o reconocer lugares santuarios para honrar la memoria de personas inocentes dentro del conflicto armado.

“Porqué no aprueban la Ley de Reparación, que han archivado, si no es que la han desechado; porque no aprueban la Ley de Búsqueda y otras que se han ido proponiendo las víctimas sobrevivientes y organizaciones como medidas de reparación y de dignificación, para tratar de recuperar en algo los daños cometidos a esta comunidad”, indicó.

“Así que nosotros como Tutela Legal felicitamos a la Asociación Sumpul, a la Universidad de Western (Canadá), y a quienes nos acompañan porque no hemos dejado perder la memoria histórica. Que no digan que esto ha sido una farsa a 45 años de conmemorar a las víctimas, que no digan que esto no pasó y que quieran cambiar la historia”, sostuvo Díaz, en referencia a la narrativa gubernamental que la guerra civil y el Acuerdo de Paz fueron una farsa.

Sin dejar de mencionar la participación del ejercito hondureño, que en combinación con el Estado Mayor salvadoreño de esa época, perpetraron este Crimen de Lesa Humanidad, acotó Díaz, al señalar que estas atrocidades están documentadas y condenadas internacionalmente.

“Ahora, seguimos sumando esa impunidad, seguimos repitiendo estos hechos del pasado, torturas, desapariciones y creo que van más de 500 asesinatos de personas capturadas del régimen de excepción. Y ahora se captura por un decreto real o por un decreto en redes sociales que desenmascara al régimen que vivimos”, manifestó.

“Creo que todos los que estamos aquí presentes vamos a seguir para recuperar el Estado de Derecho, para recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas. Y en esa línea felicitarlos y felicitarlas por la presencia de jóvenes que evidencia el trabajo por las nuevas generaciones. Y la Comunidad Internacional, que conozca lo que sigue sucediendo en el país, que grupos de poder confabulan con el militarismo para seguir dominando el país”, puntualizó Díaz.

