Joven salvadoreño en lucha por derecho civil italiano

Engelberto Maldonado Pérez

Diario Co Latino

En el palco de un salón de Milán, durante la Cumbre de Jóvenes Connacionales en Europa, organizada por cancillería salvadoreña, un joven tomó el micrófono e inició a mencionar las cosas que está haciendo por la sociedad. Con el pelo arrizado, de piel morena, estatura mediana y unos ojos negros muy brillantes, hacía notar la energía y el entusiasmo que tienen en su lucha por hacer cambiar la cerrada ley italiana respecto a la migración.

Nos referimos a Xavier Palma, quien aprovechando algunas declaraciones de autoridades importantes como la del expresidente de la República Giorgio Napolitano en sus últimos meses en el cargo, en favor de la ciudadanía para hijos de migrantes nacidos en Italia, inició, hace más de un año con unos 30 coetanos más, a convocar por facebook adherentes a aquella declaración presidencial.

Hace dos semanas la Cámara de diputados aprobó la ley “Ius Soli” (derecho del suelo), es decir, dar ciudadanía a los menores de edad nacidos en Italia y a los que hayan entrado a este territorio antes de cumplir los 12 años, pero incorporados a la escuela.

Para este gran paso dado en la Cámara los que nacieron en 30 ahora son más de 10 mil y pudieron demostrarlo en plazas de importantes ciudades de este país donde el joven Palma, de 24 años, era uno de los protagonistas para pedirle al Senado que apruebe la ley tal y como está, porque cualquier modificación significaría alargar los tiempos y “los italianos sin ciudadanía ya no pueden seguir esperando”.

En la Cumbre de salvadoreños no entusiasmó a los paisanos, aunque si la mayoría de participantes son residentes en Italia, ninguno de los que lo precedieron con micrófono se refirieron al tema pese a ser de gran importancia para tantos niños connacionales nacidos en este país europeo.

Los funcionarios del consulado, embajada y la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, presentes en la Cumbre, no se refirieron al tema planteado, y se limitaron al guión previamente preparado.

Palma, estudiante universitario, asegura que su lucha continuará porque está convencido que es un derecho civil negado a personas como él que habiendo llegado a los 10 años de edad y recorrido la escuela italiana hablan mejor el idioma local que el español y no obstante no entiende porque aun no es italiano. Aclaró que su lucha es plenamente por un derecho civil que no tiene nada que ver con nacionalismos ni con la identidad. La ley prevé que solo aplican los hijos nacidos de extranjeros con permiso de residencia de larga duración con la cual pueden ser beneficiados unos 600 mil menores y se estima que por año podrían ser incorporados unos 50 mil nuevos italianos.