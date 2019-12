José Canjura: “Soy un cantante que no se imaginó ser cantante, yo iba a ser odontólogo”

Iris Galvez

José Canjura es el talento nacional que esta semana hemos entrevistado; así conocer más detalles de lo que lo llevaron al escenario y a su amor por la música.

Iniciamos con el detalle de que él ni siquiera pensaba ser cantante, él estudiaba odontología y hasta se sentía cómodo con esa idea, aunque desde muy joven tuvo la espinita de la música, su papá tenia una orquesta que se llamaba Banda El Salvador que también vivió su época de oro.

Con sus hermanos y padre tenían un grupo en el que cantaban música de Selena, su hermano formó parte de La Raza Band, al salirse Canjura entró y empezó a descubrir un mundo lleno de ritmos y nuevas experiencias que lo hicieron cambiar de mentalidad, objetivos y sueños.

La Raza Band fue su primer gran reto profesional, pues estaba en un proyecto que ya tenia su imagen fuerte, el nunca había cantado en esa magnitud y mucho menos bailado. Hasta club de fans tenían y eran ellas quienes le decían mas o menos como debía ir la actitud y los movimientos que hacían en el escenario.

Fue un poco complicado cantar, bailar y estar coqueteando con el público, se tardó unos cinco meses en acoplarse al estilo de trabajo y como a los nueve meses iniciaron las giras internacionales.

Viajaron a EE.UU. más o menos en el año 1998, Italia en 2001, hacían giras de tres meses fuera en el año, dejaban mucho tiempo a la familia, él tenia un hijo pequeño del cual tenia q estar pendiente.

Ellos tuvieron que hasta viajar por tierra para cumplir con los compromisos que tenían, en una ocasión viajaron seis días por tierra, y llegaron una hora tarde poniéndose el uniforme en el camino.















En el 2002 se salió de La Raza y empezó a grabar jingles con el conocido y querido Willie Maldonado, un paso muy importante por que se estabilizó un poco más económicamente.

A pesar de que le surgieron muchas propuestas de otras agrupaciones, él ya tenia otra mentalidad, a él siempre le ha gustado aprender nuevas cosas y esa era la oportunidad indicada.

“Siempre he sido una persona de retos” afirma este cantante, compre mi equipo, continuo haciendo jingles y la cantada volvió; él afirma que la música es muy importante en su vida y no la puede dejar mucho tiempo.

A la par de su ajetreada vida profesional mantiene una familia unida con tres hijos y con su famosa y bella esposa Sharon Salazar, aunque hay muy poco tiempo para compartir unidos, nos comentó que siempre esta pendiente de las necesidades de sus hijas, las lleva de paseo y más que cantidad es tiempo de calidad, por lo que también se siente satisfecho en ese aspecto de su vida.

José Canjura se ha caracterizado por usar sombreritos, su público ya lo identifica con esa prenda, en ocasiones ni lo reconocen si no lo anda puestos, ha llegado a tener hasta 35, comenta que a veces los regala a su público y una que otra vez los ha extraviado.

Con el tiempo se ha convertido hasta en productor de la música que canta su talentosa esposa Sharon Salazar con quien, además, tiene una niña, ambos están consientes de los roles como profesionales y como matrimonio y eso le ha permitido consolidar quince años de estar juntos.

A la vida de Canjura llegó hace catorce años el proyecto de Salsalvador All Star, un concepto muy diferente a lo que había estado haciendo musicalmente antes, él ha sido parte de un movimiento salsero que ha ido cobrando fuerza, el publico que le gusta este género musical es muy fiel y muy exigente así que el nivel de responsabilidad es aun mayor.

Para José es sumamente satisfactorio convertir sus canciones en grandes éxitos, que en sus presentaciones el público cante y baile, disfrutan los dos set que preparan con mucho esmero.

Salsalvador All Star es una orquesta sólida y eso se ve concretado en el apoyo del público que los sigue en las diferentes actividades que participan.

Canjura nos repitió en diferentes ocasiones que se siente satisfecho de lo hecho hasta el momento, ha tenido hasta la oportunidad de ser el cantante principal de un proyecto muy importante en el país, bailando por un sueño que se transmitía en vivo y él era el que interpretaba el tema principal, fue una experiencia completamente diferente a estar en un escenario o estar en un estudio de grabación

Ha tenido la oportunidad de grabar con Maelo Ruíz el éxito de Álvaro Torres “El último romántico” en su estudio, Álvaro Torres también visitó su estudio de grabación y grabaron “Nada se compara contigo”, ha tenido atractivas propuestas para trabajar fuera de El Salvador pero él siempre le ha apostado a las puertas abiertas del país que lo vio nacer.

Este talento es muy versátil y en Métrica Audio Estudio produce para cantantes de salsa, católicos, cristianos y hasta de rock, está cumpliendo metas como productor y como cantante.

Y para agregarle aun más a la carga laboral se suma el reencuentro con La Raza Band, para lo que ya está ensayando las coreografías y las canciones, en estas presentaciones se reunirán las diferentes generaciones que formaron la agrupación.

Ya se está promocionando en los medios de comunicación, aunque se presentaran el 21 de diciembre en Cojutepeque, el lanzamiento oficial será en Juayúa el 11 de enero de 2020. Esto no significa que deja la salsa sino un apoyo y volver a vivir un poco de lo que vivió hace unos años.

Al consultarle si fue difícil tomar la decisión de dejar la odontología y seguir en la música nos comentó: “Creo que nunca quise ser odontólogo, porque aun que estaba en clases siempre estaba haciendo algún sonido, al final considero que como odontólogo pude haber sido buen cantante”, no se arrepiente de nada.

Aunque está abierto a nuevos proyectos espera que lo que venga no sea tan absorbente porque es de las personas que no saben decir que no, y en cada cosa que hace es muy responsable y exigente, de hecho durante la entrevista surgió una idea que si se decide podría compartir aun más con su público un detalle muy significativo de su imagen como cantante.

Para Salsalvador All Star están trabajando un nuevo disco de canciones salvadoreñas pero con el toque de salsa que solo ellos saben darle.

José Canjura a simple vista es una persona tímida que saca toda la energía en cada uno de los proyectos que trabaja, da lo mejor de si a cada propuesta que llega a sus manos, es un esposo y padre amoroso y pendiente de su familia y espera que Dios le de mucho más tiempo para continuar haciendo lo que le gusta y conquistando más público.

En redes sociales lo pueden encontrar como José Canjura y seguir un poco más de cerca los pasos de un talento salvadoreño que en cada proyecto deja su sello, su tiempo y su amor por el arte musical.