Jornada 3 del Apertura se jugará entre semana

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La jornada tres del apertura 2023 se llevará a cabo entre este miércoles 23 de agosto y este jueves 24. El miércoles con tres partidos, y el jueves uno más dos encuentros pendientes por los compromisos de la Copa centroamericana en la que los equipos locales están participando. Estos son los horarios, precios y localidades para la tercera fecha.

El miércoles Dragón recibirá a Isidro Metapán a las 3:30 de la tarde, en el Juan Francisco Barraza, un partido en el que el equipo mitológico tratará de redimir la goleada que le impuso su similar Águila el fin de semana. Mientras que los jaguares buscarán la segunda victoria del torneo. Los precios para la afición son de $5 y $10.

En el mismo horario, Municipal Limeño se enfrentará a 11 Deportivo, en el estadio Arturo Simeón Magaña. El tanque fronterizo llegará con dos victorias mientras que el cuadro cuchero con una victoria y un empate ante los escupefuego, y contra los gallos, respectivamente. Los precios para la afición que desee asistir al estadio serán de $5 y $12 dólares.

En calidad de local Alianza jugará contra los toros de Luis Ángel Firpo en el estadio Ana Mercedes Campos, a las 7 de la noche, ambos equipos vienen de dos victorias importantes ante FAS y contra Jocoro, respectivamente, y de forma invicta, sin embargo, ambos clubes tratarán de quedarse con la victoria. Hay que recordar que los partidos del equipo paquidermos son a puerta cerrada.

El jueves, Fuerte San Francisco, quien no ha despegado en ninguno de los dos compromisos, pues cayó ante Alianza en el debut y contra 11 Deportivo, por lo que probará suerte contra otro equipo que tampoco ha podido conseguir un resultado favorable en la última fecha, FAS. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Correcaminos, a las 3:30 de la tarde, con precios de $5, $10 y $18.

Los dos partidos que quedan pendientes de la jornada son: Platense vs Águila y Santa Tecla vs Jocoro, ambas series porque el club emplumado y el cuadro fogonero disputarán sus compromisos de la Copa Centroamericana de CONCACAF, por ende no podrán jugar entre semana. Los encuentros serán programados.