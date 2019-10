ISSS pretende humanizar el servicio brindado a sus pacientes

Oscar López

@Oscar_DCL

Uno de los objetivos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) es garantizar una atención más humana a los pacientes, lo que implica el respeto a su dignidad y que todas las acciones que sean ejecutadas en el proceso de atención médica estén centradas en la persona.

Por ello, el ISSS desarrolló la Semana de la Humanización y el VI Congreso de Humanización con el objetivo de sensibilizar a médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo de la institución, para que brinden un trato digno a los pacientes.

Herbert Rivera Alemán director general del ISSS explicó, que el objetivo de las actividades es fortalecer las competencias relacionales y técnicas del personal directivo y de salud; todas las capacitaciones pretenden sensibilizar para que el personal mejore la atención brindada a los pacientes de la institución.

Rivera Alemán indicó, que con el propósito de dar sostenibilidad al programa de humanización, se trabaja en institucionalizar una política de humanización; “en la que se manifieste nuestro firme compromiso enmarcado dentro de la ética, valores y principios de la institución para desarrollar fortalecer y mantener una cultura centrada en la persona”, dijo.

El director general del ISSS informó que se creará un centro de cuidados paliativos, el cual será el primero de este tipo en el sistema de salud. Dicho centro atenderá a las personas que sufren o están en crisis por adolecer una enfermedad grave y que compromete su vida.

“Estamos conscientes de la necesidad de formar y capacitar a nuestro personal para desarrollar las competencias emocionales y relacionales necesarias en la atención, pero no basta con el conocimiento y la competencia técnica; se necesita saber acompañar, escuchar, porque todo lo bueno que hacemos no tiene valor tanto para la persona enferma y para su familia, si no le damos trato digno durante el proceso de la enfermedad”, enfatizó.

Con el proceso de humanización, el ISSS tiene como meta transformar el servicio que se brinda a los derechohabientes en todos los niveles de atención y fomentar una cultura de servicio basada en la calidad y trato digno.

Previo al congreso se desarrolló la Semana de la Humanización, en la que participaron 1,600 empleados de la institución, quienes asistieron a talleres con distintas temáticas entre ellas: liderazgo humanizado, humanización al inicio y al final de la vida y cuidados paliativos.

El ISSS indicó que el programa de humanización fue creado en el 2009 como herramienta para aumentar el grado de satisfacción de los usuarios en los distintos servicios médicos y administrativos; sin embargo, este fue omitido por la administración pasada.