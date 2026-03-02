Israel ataca decenas de centros de mando de Teherán y advierte que «nadie es inmune»

Compartir

JERUSALÉN/Xinhua

El Ejército israelí indicó que completó una oleada de ataques aéreos a gran escala contra centros de mando en Teherán, con el despliegue de más de 100 aviones caza en una operación con la que dijo que busca desmantelar elementos clave de la infraestructura militar de Irán.

En una conferencia de prensa, el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Effie Defrin, dijo el domingo que los ataques tuvieron como blanco varios cuarteles militares iraníes, incluyendo instalaciones vinculadas con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), divisiones de inteligencia, centros de mando de la fuerza aérea y unidades de seguridad interna. Defrin dijo que los sitios, desde los cuales se han coordinado ataques contra Israel y otros países durante varias décadas, según Israel, fueron «destruidos».

Defrin añadió que el ejército también ha perpetrado más de 30 ataques contra sitios de misiles balísticos y sistemas de defensa aérea de Irán.

Los ataques se producen luego de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel del sábado, en la que según informes murió el líder supremo iraní Ali Khamenei. Autoridades iraníes también indicaron que un misil impactó en una escuela primaria para niñas en Minab, en el sur de Irán, lo que dejó al menos 153 muertos y decenas de heridos, en su mayoría estudiantes, dijeron fiscales locales y medios estatales.

«El mensaje para Irán es claro: podemos alcanzar cualquier objetivo», dijo Defrin, quien añadió que cientos de aeronaves israelíes permanecen activas en el espacio aéreo iraní para localizar lanzamisiles y otros objetivos. Defrin dijo que hasta ahora han sido atacados alrededor de 60 sitios de lanzamiento, todos capaces de lanzar múltiples misiles.

Milicia iraquí reivindica ataques con misiles y drones contra bases de EEUU en Erbil

Un grupo de milicianos chiitas iraquíes reivindicó hoy la responsabilidad de los ataques con misiles y drones lanzados contra bases militares que albergan fuerzas estadounidenses en la provincia de Erbil, en la región semiautónoma de Kurdistán, en el norte de Irak.

En dos declaraciones por separado, una facción partidaria de Irán autodenominada «Guardianes de Sangre», afiliada a la Resistencia Islámica en Irak, un grupo que aglutina a milicias chiitas iraquíes, dijo que los ataques fueron emprendidos en represalia por el deceso del líder supremo iraní, Ali Khamenei, y en solidaridad con Teherán.

Medios estatales de Irán confirmaron hoy que Khamenei murió en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel del día anterior.

Una fuente de seguridad kurda confirmó que el sistema de defensa de una base militar cerca del Aeropuerto Internacional de Erbil interceptó varios drones esta noche. No se han reportado víctimas o daños hasta ahora.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...