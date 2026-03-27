Irán advierte que estrecho de Ormuz no volverá a su estado anterior

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Teherán/Prensa Latina

Las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron ayer que la situación en el estrecho de Ormuz no regresará a las condiciones previas, tras anunciar la redefinición de las reglas de tránsito por esa estratégica vía marítima.

El pronunciamiento fue emitido por el Cuartel General Khatam al-Anbiya, responsable de la conducción operativa en escenarios de guerra, y recoge declaraciones de su portavoz, Ebrahim Zolfaghari.

Según el vocero, Teherán estableció nuevas disposiciones para la navegación en el estrecho, entre ellas la prohibición de tránsito para cualquier elemento vinculado a Estados Unidos o Israel.

Las reglas son claras: ningún elemento afiliado a Estados Unidos o Israel tiene derecho a transitar, afirmó Zolfaghari, quien añadió que Irán decidirá qué embarcaciones podrán cruzar por esa zona.

El funcionario también advirtió sobre la capacidad del país persa para influir en el mercado energético internacional, al señalar que puede provocar nuevas alzas en los precios del petróleo.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada del conflicto regional, tras acciones militares de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní, a las que Teherán ha respondido con ataques mediante misiles y drones.

El estrecho de Ormuz, por donde transitan diariamente alrededor de 20 millones de barriles de crudo, constituye uno de los principales puntos de paso del comercio energético mundial, por lo que cualquier restricción impacta directamente en los costos de transporte, seguros y precios internacionales del petróleo.

En las últimas semanas, la limitación del tráfico marítimo en esa zona ha generado preocupación en los mercados globales, ante el riesgo de interrupciones en el suministro energético.

Asimismo, Irán reivindicó ataques contra lo que considera instalaciones e intereses estadounidenses en varios países árabes, algunos de los cuales han ocasionado víctimas y daños a infraestructuras civiles, provocando condenas y llamados a cesar las hostilidades.

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