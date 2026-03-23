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Irán advierte de respuesta si se ataca su infraestructura energética

Redacción Nacionales 23 marzo, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Irán advierte de respuesta si se ataca su infraestructura energética 144 Vistas

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Teherán/Prensa Latina

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que cualquier ataque estadounidense contra instalaciones eléctricas de su país provocaría una respuesta que afectaría gravemente la infraestructura energética de la región.

En un mensaje difundido en la red social X, el dirigente afirmó que, de concretarse las amenazas de Washington, “la infraestructura crítica, incluida la energética y petrolera de la región, será considerada un objetivo legítimo y quedará destruida irreversiblemente”.

Ghalibaf añadió que una escalada de este tipo tendría consecuencias directas en los mercados internacionales, al señalar que los precios del petróleo “subirán durante un largo período”.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que su país podría atacar centrales eléctricas iraníes si Teherán no reabre completamente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

Desde el 28 de febrero, Irán enfrenta ataques de Estados Unidos e Israel con saldo de centenares de víctimas y daños a infraestructura en distintos puntos. En ese contexto, Irán respondió mediante el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí, así como con ataques contra lo que considera objetivos vinculados a intereses estadounidenses en varios países de la región.

Algunos de estos incidentes provocaron víctimas y daños a infraestructura civil, lo que suscitó condenas de países afectados y llamados a frenar la escalada.

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