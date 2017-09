IPAZ pide a las pandillas cesar la violencia

Yanuario Gómez

Con motivo de las festividades navideñas, las iglesias miembros de la Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz (IPAZ) hicieron un llamado a los representantes de las pandillas para cesar la violencia durante las festividades.

“Nos preocupa la situación de violencia, la Navidad es un momento de paz y esperanza, es un compromiso para que los hombres y mujeres de buena voluntad trabajemos por la paz”, dijo el obispo Medardo Gómez, presidente de IPAZ.

Para el obispo, el llamado de “no más violencia si a la paz” debe ser permanente no solo de parte de las iglesias, sino de todos los sectores del país que deben procurar hacer la paz pero con justicia social.

“Este es un tiempo propicio para hacer gestos concretos por la paz, aunque no vivimos en una guerra abierta, la violencia nos está matando, las familias lloran la pérdida de sus seres queridos, el luto y la zozobra se han apoderado de las personas”, mencionó Gómez.

IPAZ exhortó a los y las jóvenes miembros de pandillas a frenar la violencia, pactar un trato de cero asesinatos en esta época que perdure por mucho tiempo. A las autoridades a ser vigilantes, que no se den actos de persecución y ejecuciones extrajudiciales y a los grupos de exterminio, cárteles del narcotráfico y escuadrones de la muerte que no sigan enlutando al país.

Asimismo, el obispo Gómez dijo que el sector religioso del país ve con preocupación actitudes que no ayudan a construir la paz, como la corrupción a todo nivel y la fragilidad del sistema de justicia que no termina de generar confianza a la población.

Para el sacerdote, esto genera un estrés social donde los más golpeados son los más pobres y necesitados que deben lidiar con la violencia, la situación económica difícil y con una campaña de peleas y debates entre sectores de poder por temas como el Salario Mínimo y otros.

IPAZ propone abandonar la venganza como propósito y promover el diálogo con las pandillas, ya que no se puede solucionar el problema solo con medidas de represión, sino, mediante un entendimiento, donde se les otorguen algunos beneficios que no tengan que ver con el componente económico.

“El único beneficio que se les puede dar a las pandillas es brindarles trabajo y educación para que dejen de extorsionar, es un proceso difícil donde los organismos internacionales deben ayudar”, pidió Gómez.

Finalmente, el representante religioso se mostró complacido con el trabajo realizado por las autoridades en la lucha contra la corrupción, la explotación y el robo del dinero que pertenece al pueblo, algo que nunca se había hecho en el país. “Es un paso en el largo camino para lograr el triunfo de la justicia y la verdad”, expresó.