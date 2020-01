Inician conversaciones para dignificar el servicio del transporte

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Con el fin de abordar el tema del transporte público y dignificar este servicio, el Gobierno y los empresarios instalaron la “Mesa Integral de Transporte”, donde se priorizará el cumplimiento de la normativa de tránsito, subsidio, cancelación de multas, cumplimiento a los derechos laborales de los trabajadores del rubro, cese de la delincuencia y extorsiones; facilitación de préstamos e instalación de GPS.

Rolando Castro, titular del Ministerio de Trabajo señaló que el tema del transporte ha sido un problema estructural y de toda una vida, pero en los últimos meses ha estado en la agenda nacional, por lo cual se pidió la intervención de esa cartera de Estado para conformar una mesa lo más participativa posible y que cuente con toda la representación, legalidad y legitimidad de cada una de las partes.

“Este día tiene que ser histórico, este día debemos privilegiar el diálogo y la negociación, donde salga bien los empresarios, pero fundamentalmente todos debemos trabajar para que el mayor beneficiado sea el pueblo salvadoreño que se traslada en las unidades del transporte colectivo. Todo será a través del diálogo, el consenso y la negociación, un trabajo basado en el respeto, la verdad y la transparencia”, afirmó Castro.

La Mesa Integral del Sector Transporte está integrada por el ministro de Obras Públicas, el viceministro de Transporte, el ministro de Trabajo, además, se incorporará representantes de los motoristas, ministro de Seguridad, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), para abordar los temas de seguridad y extorsiones.

Entre tanto, el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romero Rodríguez dijo que el objetivo de la Mesa de Transporte es buscar el beneficio del 70 % de la población que hace uso de este servicio, pero que tiene muchas aristas en las cuales se debe mejorar. Para reducir el problema del tráfico vehicular se debe apostar al transporte colectivo, para que tanto usuarios como empresarios estén en buenas condiciones.

“Vamos a iniciar un proceso de diálogo continuo, para transformar todas las conversaciones en acciones, porque queremos transformar el sector transporte y la parte del VMT, por ejemplo, tenemos diferentes lugares donde no hay paradas y eso no es culpa de los empresarios, es culpa que no hay bahías en la calle donde las unidades no se puedan parquear”, sostuvo el ministro de Obras Públicas. El gerente comercial de la Sociedad Sector Unido de Transportistas Paracentral-Oriente (SUTRANS), René Velasco destacó el esfuerzo por abordar a través del diálogo, la problemática que rodea al transporte público en el país, “esperamos tener los resultados que la población está esperando, que el Gobierno y empresarios puedan ponerse de acuerdo y avanzar en la mejora continua del transporte”, recalcó.