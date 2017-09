Inician celebraciones por el centenario de Monseñor Romero

Luis Ponce

Diario Co Latino

Generación Romero, una iniciativa nacida entre organizaciones sociales y ecuménicas en torno a la figura del beato mártir, junto a las Comunidades Eclesiales de Base de La Libertad, inició las actividades para celebrar el primer centenario del nacimiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El acto fue en torno a la memoria de un sacerdote muy querido por Monseñor y que fue asesinado en 1979 por organizaciones de ultraderecha.

“Estamos alegres porque los mártires han resucitado en la comunidades. Comunidades que queremos que sean proféticas, que sigan el camino, el ejemplo, el testimonio de nuestros mártires”, así inició Inocente Reyes, líder comunitario del cantón El Limón de Santa Tecla.

El programa estuvo cargado de emociones encontradas pues contó con la participación testimonial del hermano del sacerdote asesinado.

Con una procesión, desde el parque Daniel Hernández hasta la octava avenida sur, lugar donde hace 38 años fue cobardemente asesinado del sacerdote diocesano Rafael Palacios, se conmemoró su martirio. “La verdad del evangelio anunciaste siempre fiel, por seguir a Jesucristo, te mataron Rafael”, se escuchaba la melodía compuesta por Guillermo Cuéllar, con las voces de todas las personas que acompañaban.

Rafael trabajó mucho con las comunidades de base. Desde 1975 se mostró en Santa Tecla, preocupado por dar un mensaje evangélico y que respondiera a la situación de ese momento. Hizo mucho trabajo de reflexión con sus hermanos de comunidad, hasta el punto de actualizar la cruz de Jesús.

En una semana santa colocó un Jesús en el huerto cargando una enorme caja, esa caja era la cruz actual que llevaría el nazareno: hambre, enfermedad, desempleo, vicios, ignorancia, entre otras. Esto le hizo ganarse el odio de ciertos grupos.

Carlos Palacios, hermano de Rafael, agradeció el gesto de las comunidades de retomar la memoria del sacerdote y hacerlo parte de las actividades por el centenario de Mons. Romero, quién como recalcó, era muy amigo y compartía su visión pastoral.

Además recalcó una virtud de su hermano: no vendía el ministerio. “Era el sacerdote más pobre de El Salvador. Más pobre porque no comercializaba con los sacramentos, por eso en la misa de cuerpo presente en Catedral, cuando Mons. Romero me permitió hablar, lo primero que dije fue -estamos ante el cuerpo de un sacerdote que no lo asesinaron por celebrar eucaristías, lo asesinaron porque anunció el reino de Dios-”, mencionó.

Las actividades no terminan aquí. Próximamente Generación Romero continuará con una serie de actividades en torno al ecumenismo y las juventudes. Entre ellos: conferencias, conversatorios y cine foros. También un campamento y un viaje a Ciudad Barrios, cuna del Oscar Arnulfo Romero.

Estas actividades pretenden dar a conocer y actualizar el mensaje de Monseñor para las y los jóvenes de hoy.