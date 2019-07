INDES y Santa Tecla gestionarán préstamo millonario para infraestructura deportiva

Manahen González

@ManahenGza

El Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y la alcaldía de Santa Tecla afinan los detalles para presentar a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para obtener un préstamo millonario que será invertido en infraestructura deportiva.

La razón por la que ambas instituciones han unido esfuerzos es porque Santa Tecla necesita dinero para los escenarios deportivos que albergarán los Juegos Centroamericanos 2021; mientras que el INDES urge de fondos para construir una nueva Villa Olímpica y restaurar varios escenarios deportivos a nivel nacional.

Yamil Bukele, presidente del INDES, explicó a Diario Co Latino que el acuerdo es el resultado de la reunión que sostuvieron hace un mes y medio el presidente de la República, Nayib Bukele, y el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson.

“Hace mes y medio nos reunimos con el presidente de la República y el alcalde de Santa Tecla para hablar, como punto único, de infraestructura nueva, moderna y remodelación de algunos escenarios para los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021”, dijo el titular del INDES.

En la misma línea, Bukele contó que tras la exposición de d’Aubuisson, el presidente le pidió su opinión sobre lo expuesto por el alcalde y este expresó que no era “sano, ni bueno, ni positivo” que Santa Tecla invirtiera en sus escenarios y la infraestructura del INDES quede igual.

“El presidente le dijo al alcalde que el gobierno está con Santa Tecla, que es un perfecto momento para hacer los juegos en el país por el Bicentenario de Centroamérica, le explicó la importancia que tiene el deporte para este Gobierno y que no tiene problema para darle la asignación presupuestaria; pero le dijo que no podemos dejar de lado y abandonar las otras infraestructuras deportivas. Primero, porque pertenecen al INDES, y, segundo, porque ahí practican la mayor cantidad de atletas”, agregó Yamil.

Y fue ahí donde el mandatario le sugirió a d’Aubuisson crear la iniciativa de ley para poder obtener un préstamo y así poder suplir las necesidades de Santa Tecla y del INDES.

“Vamos a presentarle a los diputados de la Comisión de Juventud y Deporte una iniciativa de ley para que ellos voten a favor de algo que beneficiará al país y el presidente lo sancionará, ese fue el compromiso de Nayib y esperemos obtener el apoyo de los diputados”, expresó el presidente del INDES.

Cuestionado sobre si el gobierno y el INDES se aprovecharán de la coyuntura de los Juegos Santa Tecla 2021, Yamil Bukele dijo que ellos han visto “una oportunidad” y la aprovecharán.

“No quiero que se vea que solo porque está Santa Tecla 2021 vamos a pedir el préstamo. Es una necesidad y hemos visto una oportunidad en donde todos podemos ganar. Porque nosotros no tuvimos nada que ver con la elección de Santa Tecla, sino que el gobierno anterior y Santa Tecla. Nosotros lo que vemos ahorita es que el deporte es prioridad y no se puede tener práctica deportiva y grandes atletas, si no tenemos escenarios necesarios para que se pueda explotar al deportista”, argumentó el presidente del INDES.

Por otra parte, Yamil Bukele reveló que Santa Tecla solicitó al Gobierno un aporte de 69 millones para los Juegos 2021, de los cuales 45 millones son para infraestructura y los otros 29 millones para equipamiento y la organización de los Juegos.

Diputado a favor

Lorenzo Rivas, de la fracción de GANA y presidente de la Comisión Juventud y Deporte, dijo que esperan conocer a profundidad la iniciativa y así poder ver la viabilidad de la misma.

“Es importante conocer la fundamentación de la iniciativa de ley, qué necesidades se van a cubrir y dónde se pueden obtener los fondos. Si existe la posibilidad, considero importante apoyar la iniciativa, siempre y cuando se justifique; porque si vamos a tener eventos de talla mundial, el país debe prepararse”, opinó el parlamentario.

De igual forma, Rivas dijo que, al conocer detalladamente la iniciativa, el resto de parlamentarios la apoyarán, pues son conscientes del importante papel que juega el deporte en la prevención de la violencia y los problemas sociales que aquejan el país.