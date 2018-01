Indemnizaciones de lisiados de guerra en el limbo por falta de voluntad de ARENA

Yanuario Gómez

Como un “impase de voluntad” definió Santos Melara, diputado del FMLN, la situación que no permite que unos 565 lisiados de guerra reciban su indemnización para este año.

El parlamentario se refiere a dos expedientes que se estudian al interior de la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa con la finalidad de reformar la Ley del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA).

La modificación iría en dos direcciones, primero en aprobar un decreto transitorio para que alrededor de 3 millones de dólares, que en la actualidad se encuentran bajo custodia del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y que corresponden a un fondo construido con el 3% de la pensión de los veteranos, sean reasignados al CEFAFA para que este utilice $1.3 millones en indemnizaciones para los lisiados de guerra.

La segunda vía, una reforma a la Ley del CEFAFA para que sea dicha institución, en delante, la encargada de captar ese 3% proveniente de las pensiones de los veteranos para utilizarlo en indemnizaciones y programas de atención en salud para los mismos.

Actualmente los dos expedientes se encuentran sin resolución en la comisión debido a que los diputados de ARENA que forman parte de ella adjudican su negativa a votar a favor en razón de que el IPSFA es un instituto de pensiones y no de indemnizaciones.

“Este es un impase de falta de voluntad ya que el dinero ahí está y no se puede utilizar para pensiones, ya que no es esa la finalidad del fondo pero tampoco se puede utilizar para indemnizaciones porque como está la Ley del IPSFA actualmente no se puede transferir al CEFAFA, es en ese sentido que hay que dictaminar para resolver ese choque entre las leyes”, dijo Melara.