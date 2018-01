Hugo Chávez, un gigante que se inmortalizó a través de la historia

Lucía Berbeo/Foto: Alejandro Riera

El líder de la Revolución Bolivariana en Venezuela Hugo Chávez Frías fue un férreo defensor de los derechos humanos, que a lo largo de sus 14 años de gobierno impulsó la construcción de los consejos comunales, los movimientos sociales, logrando calar en la conciencia de muchos de sus seguidores.

Aunado a ello, fue uno de los estadistas más famosos y polémicos del continente, así como uno de los más activos e influyentes de la escena internacional, donde sus iniciativas impulsaron el paradigma multipolar.

Reconocido como un hombre auténtico, nacionalista, antimperialista, y patriota, su amor por su pueblo lo expresó en hechos, creó espacios para el estudio y la formación, desde allí comenzó a construir un Proceso Socialista, evaluando las necesidades inmediatas, logró la participación del pueblo en la creación de una Carta Magna.

A cinco años de su siembra se entrevistó a la presidenta del Banco del Tesoro en Venezuela Eneida Laya Lugo, quien manifestó que el insigne de Sabaneta “fue un hombre feminista, que reivindicó la igualdad de género y nos visualizó como ser humano”. Al tiempo rememoró que durante la Cuarta República “el papel de la mujer se limitó a ser ama de casa porque estábamos inmersas en una sociedad totalmente patriarcal y machista. El Comandante desde que asumió la presidencia tomó la bandera del feminismo y no es que solamente haya sido la incorporación de la mujer en importantes cargos, sino que se comenzó a tener un papel protagónico e importante dentro de las comunidades”.

Destacó Laya Lugo: “puedo decir con toda seguridad que el presidente Chávez no aró en el mar, no se equivocó en depositar su confianza en la mujer venezolana, en la mujer revolucionaria, porque hemos sido fiel a su pensamiento y legado, a pesar que hemos sido el blanco más vulnerable de esta guerra económica, nosotras seguiremos mostrando el coraje para afrontar los retos que se nos presenten”.

En el marco de la entrevista, no dejó de mencionar la reivindicación de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, la inclusión de las personas con discapacidad. “Chávez tuvo un pensamiento incluyente, y la lealtad fue sin duda una de sus mayores fortalezas, además no solo se quedó en sus palabras, él demostró con su accionar y ejemplo que se podía cambiar el sistema capitalista en el que vivimos”, reflexionó la experta en el área bancaria.

Asimismo, dijo que extrañaba su verbo, “a ese presidente padre, educador que te enseñaba y aconsejaba. Y es que Chávez era tan visionario que él sabía que el tiempo que estuviese entre nosotros no podía perderlo”. Al ser consultada sobre la oportunidad de haberlo conocido en persona, indicó la titular de la entidad financiera que “sí, y lo recuerdo como si hubiese sido ayer, fue en el estado Barinas cuando estaba haciendo una entrega a los productores de arroz por parte de la Corporación Venezolana Agraria (CVA). Eran unas maquinarias, yo lo llegué a tocar; te puedo decir que es muy difícil describir con palabras la energía que ese hombre transmitía, una cosa era verlo a la distancia, o por televisión a tenerlo cerca de ti, él te podía transmitir esa energía de ser un visionario”.

En cuanto a su última campaña el líder revolucionario mencionó que el campesino es Chávez, la mujer es Chávez, tomando estas aseveraciones presidenta considera que es como este venezolano, “yo me siento como Chávez, no porque me ponga una camisa roja, no porque tenga este cargo, pues es pasajero. Chávez va más allá de una franela roja, ser como él es llegar al punto de dar tu vida como lo hizo este venezolano por esta revolución y este pueblo”.

En otro momento reflexionó que “nuestras acciones tienen que demostrar lo que somos, no basta con citar a Chávez, dar un discurso y rasgarnos las vestiduras que somos revolucionarios, pero con nuestras acciones demostramos lo contrario. Ser como Chávez significa ser humilde, tener la conciencia limpia, es darlo todo y hacer todo por nuestro pueblo”.

En vida el Comandante fue una referencia, pues diversos medios de comunicación destacaron que fue un líder influyente y un fenómeno político continental, qué piensa al respecto, “estos reconocimientos se deben al liderazgo y la moral intacta que tenía Chávez, su manera de luchar y hacer frente a las presiones del imperio, además era muy difícil de ocultar todo lo que estaba haciendo, no solo en Venezuela sino en la región por los pueblos más desfavorecidos, su carisma y su sapiencia le dio un lugar en la historia de Venezuela y el mundo”. Entre sus múltiples galardones está el Premio Internacional José Martí de la UNESCO por su constante actuación a favor de la integración de los países de Latinoamérica y del Caribe, así como por su labor por preservar la identidad, las tradiciones culturales y los valores históricos de la región.

De la mano de Chávez nació la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y PetroCaribe, entre otros logros.

Ante el panorama electoral, este 2018 la nación sudamericana irá a elecciones presidenciales, están dadas las condiciones para que el Jefe de Estado Nicolás Maduro vuelva a asumir las riendas, “este año tenemos que demostrar de lo que los revolucionarios estamos hechos, una victoria por parte de los vende patria significaría el descalabro del país y el presidente Maduro es garantía de paz en Venezuela y este es el momento preciso de hacer irreversible la Revolución Bolivariana”.

Asimismo indicó Laya Lugo, que el mandatario ha “demostrado coraje para afrontar todos los ataques que el imperio a través de sus aliados internos y externos ha hecho sobre nuestra patria. Para nadie es un secreto que si esta oposición apoyada por el imperio llegará al poder acabaría con todos los programas sociales, eliminarían todos los logros que ha alcanzado el pueblo, y el Banco del Tesoro lo privatizarían”, sentenció.

La presidenta apuntó, que “nunca podamos perder la perspectiva de nuestra meta como revolucionarios y no es más que darle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo y estoy segura que con el presidente Nicolás Maduro al mando de la nación y liderizando la Revolución Bolivariana como fiel ejemplo del legado de Chávez podremos lograrlo y este pueblo no lo va dejar solo”.

Cabe destacar que la experta en el área agrícola y social ha contribuido a enaltecer y difundir oportunamente las transformaciones de la sociedad venezolana que cada día se enrumba hacia la consolidación de una patria con equidad, igualdad y justicia social como lo soñó en su momento el Comandante Eterno Hugo Chávez. La autora es periodista venezolana, analista política y colaboradora para este medio de información.